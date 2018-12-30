به گزارش خبرنگار مهر، پورمحمد شریعتی‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی اظهار داشت: تنها منبع درآمدی شرکت اتوبوس‌رانی تراکنش‌های مالی آن است که مشکل در تخلیه تراکنش علاوه بر تحمیل ضرر مالی سبب به هم ریختگی ثبت آمار مسافران اتوبوس شده است.

وی بیان داشت: لازم است که امور مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری شهرداری و سازمان فاوا این معضل بررسی و به فراخوان گذاشته شود تا مشکلات موجود در این بخش نیز مرتفع شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ۵ سال پیش، سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان خواستار تغییر سیستم موجود کارت بلیت و AVL شده است زیرا سالانه ۳ میلیارد هزینه پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری این سیستم را می‌دهد.

وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، این سیستم کارایی مشخص ندارد، افزود: رفع مشکلات موجود با جایگزینی سیستم جدید به جای سیستم کنونی امکانپذیر است.

طرح تفکیک آپارتمان‌ها عملیاتی شود

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در جلسه امروز گفت: از شهرداری اصفهان می‌خواهم طرح‌های پیشنهادی شورای شهر از جمله طرح‌های مربوط به تفکیک آپارتمان‌ها را که مدت‌ها پیش و پس از جلسات کارشناسی متعدد تصویب شده است پیگیری و عملیاتی کند.

شیرین طغیانی اعلام کرد: از چندین ماه پیش کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی با ورود به موضوع زیباسازی شهر در ایام نوروز خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این ارتباط شده و ضروری است که این کارگروه هر چه زودتر تشکیل شود.

وی ادامه داد: سازمان نوسازی و بهسازی همچنان در انتظار انتخاب مدیرعامل است که با توجه به اهمیت این سازمان و موضوعات مرتبط با بافت‌های فرسوده قدیمی و ارزشمند تاریخی، انتخاب مدیرعامل مناسب با آن باید در اولویت قرار بگیرد و از طرفی با توجه به اینکه تجربه سایر شهرها در ادغام سازمان در سازمان‌های دیگر شکست خورده بودن این طرح را گواهی می‌دهد، نسبت به ادغام توجه ویژه صورت پذیرد.