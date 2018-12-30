۶۰ درصد جمعیت شهرستان اردستان در شهرها ساکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاملی عصر یکشنبه در کارگروه بازآفرینی در فرمانداری اردستان اظهار داشت: باز آفرینی با همه تلخی ها و شیرینی هایش فرصتی را دراختیار شهرداری ها قرار داده تا برای عمرانی شهرها کاری انجام دهند.

وی افزود: درسطح شهرستان اردستان ۶۰ درصد جمعیت در شهرها ساکن هستند و یکی از مزیت های باز آفرینی خدمت رسانی دولت در شهرها را مهیا کرده است.

فرماندار اردستان گفت: در سنوات گذشته کمک هایی که به شهرداری ها می شد نمودی را نداشته اما طرح بازآفرینی موجب شده تا شهرداری ها برای آبادانی شهرها از بودجه های خوبی برخوردار شوند.

تاملی با بیان اینکه طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع اردستان در حال اجرا است تصریح داشت: با اتفاقات خوبی که در حال انجام است این پروژه در بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.

کارگروه بازآفرینی اردستان پیشرو در سطح کشور است

شهردار اردستان در ادامه جلسه اظهار داشت: آنچه که تا امروز در موضوع بازآفرینی شکل گرفته و اتفاق افتاده این را نشان می دهد که شهرستان اردستان در سطح کشور پیشرو بوده و با برگزاری ۱۶ جلسه توانسته در کشور حرف اول را بزند..

محسن حیدری گفت: پروژه بازآفرینی اطراف مسجد جامع از سال قبل با توجه به پیگیری های سال های ۹۵ و ۹۶ شروع شد و با توجه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت شدت آن کم بوده و به عنوان اولین پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی را داشته است.

وی با بیان اینکه در اردستان پروژه های باز آفرینی دیگری هم شروع خواهد شد تصریح داشت: از اوایل سال آینده پروژه بازآفرینی اطراف قنات دوطبقه اردستان شروع خواهد شد و در شهر زواره هم اطراف مسجد پامنار هم آغاز خواهد شد که موضوع بودجه آن در حال پیگیری است.

حیدری همچنین اعلام داشت: تا کنون هفت میلیارد ریال برای فاز اول مسجد جامع هزینه شده که در صورت اجرای فاز دوم تا ۲۰ میلیارد پیش بینی می شود که هزینه لازم داشته باشد.

۶ هزارمتر مربع از مخروبه های شهر اردستان شناسایی شده است

شهردار اردستان همچنین در بخش دیګری از سخنان خود افزود: آمار کل مخروبه های شهر اردستان که شش هزار متر مربع است در ۲۰ نقطه و محل شناسایی شده است و در جلسه ای با فرمانداری برای آن یک برنامه اجرایی در نظر خواهیم گرفت.

وی ابراز داشت: مهمترین مشکلی که در تخریب این مخروبه ها وجود دارد چند مالکیتی است که باید در اسرع وقت شناسایی شده و با مشارکت مالک تخریب، جمع آوری و بهسازی شود.

حیدری تاکید داشت:در صورت همکاری مالکان در تخریب این مخروبه ها در دریافت پروانه ها به آنها تخفیف داده می شود و این بهترین تشویقی است که شهرداری می تواند برای آنها در نظر بگیرد.