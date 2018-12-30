ناوگان اتوبوسرانی اصفهان رو به فرسودگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شهرداری اصفهان به منظور نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و راه اندازی چهار خط اتوبوس تندرو درسطح شهر اصفهان نیاز به اختصاص منابع مالی زیادی دارد.

وی بیان داشت: عمر ناوگان اتوبوس رانی بیش از استاندارد شده است و برای نوسازی ناوگان باید اقدام جدی صورت گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از افزایش چند برابری قیمت اتوبوس‌های شهری خبر داد و گفت: قیمت هر دستگاه اتوبوس که ۵۰۰ میلیون تومان بوده است با افزایش قیمت دو و نیم برابری،‌ به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی به استقبال خوب مردم اصفهان از اتوبوس‌های تندرو اشاره کرد و افزود: بر خلاف اینکه استقبال مردم از ناوگان اتوبوس کشوری کاهش یافته است.

صلواتی اظهار داشت: هر ساله با افزایش تعداد مسافرین در اتوبوس مواجهیم

وی با بیان اینکه تعداد مسافران اتوبوس‌های شهری از ۱۱ هزار نفر به ۳۵ هزار مسافر در یکسال رسیده است، گفت: یکسری از خطوط مثل خط یک، دو و سه خطوط تندروی شهر اصفهان با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مسافر مواجه بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اظهار امیدواری از اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ ، خطوط تندروی اصفهان تکمیل شود، گفت: ارزش اسقاط اتوبوس‌های درون‌شهری در ۵ سال آینده، از قیمت اتوبوس‌های کنونی بیشتر می‌شود.