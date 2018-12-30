وزیر آموزش و پرورش به کمپین «همه برپا» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با آغاز به کار کمپین «همه برپا» با شعار «کلاس گرم- مدرسه امن» که برای جمعآوری مشارکت خیرین و آحاد جامعه برای تأمین سیستمهای گرمایشی استاندارد در سطح کشور راهاندازی شده است، با اختصاص یک سوم از حقوق خود در صف مشارکتکنندگان این طرح قرار گرفت.
این کمپین در نظر دارد از طریق جذب مشارکت مردم، در زمینه استانداردسازی سیستمهای گرمایشی استاندارد مدارس اقداماتی را در حد توان خود انجام دهد.
از سوی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز شماره حساب ۱۴۳۰۰۳۰۰۶۵بانک ملت شعبه پل رومی تهران برای جمعآوری کمکهای مردم به این موضوع اختصاص یافته است.
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