افزایش ۳۱۶ میلیارد تومانی درآمد گمرکات هرمزگان در سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی بیان داشت: در این مدت درآمد گمرکات هرمزگان بیش از هشت هزار میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان بود.

این مقام مسئول افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ میلیون و ۱۹۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ده میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد که از نظر وزن ۹۰۷ هزار تن و ارزش، سه میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی اضافه کرد: این کالاها روغن های معدنی شامل مواد قیری و موم های معدنی ، مواد پلاستیکی– چدن، آهن و فولاد ، سنگ فلز جوش و خاکستر آن، مس و مصنوعات مسی است که به کشورهای امارت متحده عربی، چین ، هند، عمان و تایلند صادر شده است.

سرپرست ستاد نظارت گمرکات هرمزگان بیان کرد: در این مدت بیش از شش میلیون و ۵۷۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار نیز از کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، هند و آلمان وارد کشور شد.

سعیدی افزود: مهمترین کالاهای وارداتی دیگ های بخار و آبگرم؛ ماشین آلات و وسایل مکانیکی، دستگاههای برقی، پخش صوت و تصویر ، قطعات ماشین آلات راهسازی ، خودرو و غلات است.