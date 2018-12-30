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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان:

تلفات جنگ نرم را با افزایش مطالعه می توان کاهش داد

تلفات جنگ نرم را با افزایش مطالعه می توان کاهش داد

کاشان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کاشان گفت: تلفات جنگ نرم و قربانیان تهاجم نرم بیانگر نیاز شدید ملت به مطالعه است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالصاحب حسینی، ظهر یک شنبه در آیین رونمایی از هفت کتاب حوزه دین تالیف مبلغین و فضلای حوزی دارالمومنین کاشان در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان که در آیینی ویژه با حضور آیت الله نمازی، نماینده ولی فقیه در کاشان و امام جمعه این شهرستان برگزارشد گفت: دشمن نتوانست د همه تلاشی که هشت سال جنگ تحمیلی برای نابودی ملت ایران کرد به جایی برسد و در نتیجه امروز جنگ نرم را آغاز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد هستیم جنگ نرم چگونه تلفات می گیرد، گفت: جهالت و نادانی افراد یکی از دلایلی است که این جنگ تلفات می گیرد و برخی قربانی آن می شوند.

به گفته وی ارائه مطالب در فضای مجازی و تبلیغات ماهواره ها که تاثیرات سو دارد همه و همه بیانگر نیاز شدید ملت به مطالعه است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کاشان با اظهار تأسف از پایین بودن  سرانه مطالعه گفت: به اندازه ای که برای مادیات خرج می کنیم برای جنبه علمی و معنوی زندگی هزینه نمی کنیم و سرمایه گذاری ما در این عرصه ضعیف است.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه در خصوص اهمیت و جایگاه والای کاشان با وجود مولفین علما و فضلای بزرگ در این خطه گفت: این منطقه علما ومفاخر برجسته ای داشته و دارد که دارای تالیفات ارزشمندی در سطح ملی و بین‌المللی هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کاشان ابراز داشت: اطلاعات ما در حوزه دینی بسیار پایین است و کمبود و نقص دارد که باید به سمت و سوی افزایش آگاهی ومطالعه برویم.

کد مطلب 4499581

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