کاشان جزو پنج شهر کتابت نسخ خطی است

به گزارش خبرنگار مهر حسن عاطفی ظهر یک شنبه در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان در نشست بررسی جایگاه کتاب و کتابخانه ها در تاریخ کاشان اظهار داشت: بر اساس بررسی و آمار فهرست دنا، کاشان همراه شهرهای تهران، قم، مشهد، یزد جزو پنج مرکز کتابت کتاب های نسخ خطی در ایران بوده اند که این امر نشان دهنده جایگاه علمی و آموزشی این شهر در طول تاریخ است.

وی با بیان اینکه مفهوم کتابداری و آثار کتابت در ایران به دو دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم می شود افزود: در قرن های متمادی کاشان دارای کتابخانه های معتبری بوده است که به دلیل حملات اقوام مختلف ویران شده است ولی با وجود این اتفاقات تداوم فرهنگی کاشان ادامه پیدا می کند.

نویسنده و پژوهشگر کاشانی افزود:در دوران حکومت صفویه کاشان یکی از مراکز فرهنگی و تجاری ایران به حساب می آمد که بنابر نوشته های مورخین این شهر را بندری معرفی می کنند که کالاهای خارجی از این طریق به کشور وارد شده و از این شهر به نقاط دیگر ارسال می شده است.

وی ابراز داشت: در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه خاندان های زیادی مانند نراقی ها، نطنزی ها، ضرابی ها و یثربی ها از پیشتازان علم بوده اند و آنها با استخدام منشی هایی نسبت به کتابت کتاب ها اقدام می کردند.

عاطفی گفت: زمانی که نادرشاه افشار سرزمین هند را فتح کرد یکی از غنائمی که به ایران آورد کتابخانه معتبری از نسخه های کهن و نفیس بود که در مسیر بازگشت سپاه نادر در هنگام عبور از کاشان در اختیار مردم این شهر قرار گرفت.

وی بیان داشت: وجود دو زلزله ویرانگر در تاریخ کاشان و بلاهای طبیعی در طول تاریخ باعث شد تا بسیاری از کتابخانه های معتبر شهر و نسخ خطی در این شهر از بین برود.