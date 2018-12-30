جاعل اسناد موتور سیکلت در همدان دستگیر شد

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برابر اطلاعات رسیده به پلیس آگاهی استان همدان مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم در یکی از خیابان های شهر همدان دارای مغازه موتورسیکلت فروشی است و اقدام به جعل قولنامه و کپی برگ سبز موتور سیکلت های توقیفی و مشکل دار برای ترخیص از پارگینک راهور می کند، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: اکیپی از کارآگاهان این یگان به آدرس اعلامی عزیمت و در بازرسی از مغازه نامبرده، ۲ فقره قولنامه جعلی مربوط به موتورسیکلت کشف و نامبرده دستگیر و به همراه اسناد مجعول به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: متهم در بازجویی های انجام شده با اعتراف به بزه ارتکابی خود بیان داشت جهت ترخیص موتورسیکلت های توقیفی و مشکل دار در پارگینک راهور در منزل با استفاده از سیستم و پرینتر مربوطه اقدام به تغییر مشخصات مالک وسیله نقلیه در شناسنامه مالکیت (برگ سبز) می کرده و پس از جعل آن و ارائه به متقاضی، مبالغی دریافت می کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: پرونده متشکله به همراه متهم و اسناد مکشوفه به دادسرای عمومی و انقلاب همدان ارسال و نامبرده با قرار مناسب روانه زندان شد.

دستگیری پزشک قلابی در همدان

رئیس پلیس آگاهی استان همدان همچنین از دستگیری پزشک قلابی و کشف مدارک جعلی متهم در این استان خبر داد و گفت: طی رصد فضای مجازی مشخص شد شخصی با هویت دکتر با تبلیغات در سایت های اینترنتی و اینستاگرام، اقدام به طبابت و فروش تجهیزات پزشکی می کند که در بررسی های انجام گرفته معلوم شد دکتر جراح با مشخصات ذکر شده وجود خارجی ندارد.

وی افزود: در بررسی های انجام شده معلوم شد هزینه تبلیغات توسط فردی پرداخت شده که اقدامات پلیسی در راستای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: ماموران پلیس متهم را در محل سکونتش دستگیر و منزل و خودرو وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت و اقلام جعلی از قبیل نسخه های سفید و نوشته شده، نامه جعلی دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تاییدیه کمیسیون پزشکی، شناسنامه جعلی، یک کارتن کارت ویزیت و تبلیغات و نامه های جعلی مختلف علوم پزشکی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده به دادسرا فرستاده و با توجه به جعل عنوان با قرار وثیقه روانه زندان شد.