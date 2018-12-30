۱۱ درصد از بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود

علیرضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۱ درصد از حمل بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی اصفهان، هر روز ۱۲ هزار بارنامه در سطح استان اصفهان صادر می شود و ۱۵ میلیون مسافر از استان اصفهان به دیگر نقاط کشور سفر می کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد: به طور متوسط در سال ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان ثبت می شود.

وی افزود: ۲۲ درصد از کل ترددهای انجام شده در محورهای مواصلاتی استان اصفهان مربوط به وسایل حمل ونقل عمومی و وسایل نقلیه سنگین است.

جعفری با اشاره به اینکه اصفهان دارای ۴۶۰ شرکت حمل ونقل و ۵۰ هزار راننده است، گفت: بر اساس دستور العمل وزارت کشور، هر استان باید ۱۰۰ ناوگان و راننده را برای مدیریت بحران های احتمالی معرفی کرده و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.