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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان اصفهان:

۱۱ درصد از بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود

۱۱ درصد از بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود

اصفهان- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ۱۲ هزار بارنامه هر روز در اصفهان صادر و ۱۱ درصد از بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود.

علیرضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۱ درصد از حمل بار در کشور توسط رانندگان اصفهان جابه جا می شود.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی اصفهان، هر روز ۱۲ هزار بارنامه در سطح استان اصفهان صادر می شود و ۱۵ میلیون مسافر از استان اصفهان به دیگر نقاط کشور سفر می کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد:  به طور متوسط در سال ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان ثبت می شود.

وی افزود: ۲۲ درصد  از  کل ترددهای انجام شده در محورهای مواصلاتی استان اصفهان  مربوط به وسایل  حمل ونقل عمومی و وسایل نقلیه سنگین است.

جعفری با اشاره به اینکه اصفهان دارای ۴۶۰ شرکت حمل ونقل  و ۵۰ هزار راننده است، گفت: بر اساس دستور العمل وزارت کشور، هر استان باید ۱۰۰ ناوگان و راننده را برای مدیریت بحران های احتمالی معرفی  کرده و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

کد مطلب 4499587

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