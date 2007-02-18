نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سوئد با باهنر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا محمدرضا باهنر با اشاره به اهمیت تقویت رابط پارلمانی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سوئد، آن را در جهت تعدیل مواضع دولت ها و کمک به توسعه مناسبات در سایر زمینه های اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاثیرگذار دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی جایگاه و قدرت بالایی در قانون اساسی دارد و مجلس شورای اسلامی با توجه به ظرفیت های قابل توجه برایگسترش روابط سیاسی و اقتصادی از توسعه مناسبات فیمابین در کشور حمایت می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود : بسیاری ازکشورهای جهان معتقدند هرتلاشی برای استقرارامنیت وثبات در منطقه که تابعی از امنیت جهان است فروگذار نخواهد کرد.

وی با اشاره به تحولات عراق گفت : جمهوری اسلامی ایران بیشترین زیان را از بی ثباتی در عراق متحمل می شود و حضور آمریکا و سایر بیگانگان در این کشور، استقرار صلح و امنیت در آن را مختلف ساخته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درارتباط با موضوع هسته ای کشورمان نیزاظهار داشت: موضوع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران یک ماهیت کاملا علمی و فنی دارد که با فشار آمریکا به یک پرونده سیاسی مبدل شده است. ما چیزی بیش از استفاده از حق قانونی خود مبنی بر برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای براساس ان پی تی نمی خواهیم و ملت ایران از این حق مسلم خود صرفنظر نخواهد کرد.

در ادامه این دیدار اوربان آهلین نیز ضمن ابراز خوشنودی از سفر به ایران، هدف از سفر هیات پارلمانی سوئد به تهران را تبادل نظر با مقامات کشورمان پیرامون مسائل منطقه ای و جهانی بر شمرد و با اشاره به نقش موثر ایران درحل بحران های منطقه ای گفت: سوئد معتقد است جمهوری اسلامی ایران می تواند مشارکت بسیار سازنده ای در حل بحران های منطقه ای بویژه در عراق، افغانستان داشته باشد، که باید از ظرفیت های مربوط در استقرار ثبات وآرامش در منطقه بهره برد.

نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سوئد در ارتباط با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: از نظر سوئد هیچ نقطه مبهمی در مورد حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای توسط ایران وجود ندارد وهر کشور عضو ان پی تی می تواند از حمایت های فنی نیز در این ارتباط برخوردار باشد.

وی در پایان خواستار گسترش ارتباطات و رایزنی بین پارلمان دو کشور در خصوص تحولات بین المللی شد.