کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در این شهرستان خبر داد و در تشریح این خبر گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری، نهادینه کردن قوانین راهور و ارتقاء فرهنگ تردد در شهرستان بهار با شعار «همه با هم، قانون مداری و انظباط ترافیکی» در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با توجه به اجرای طرح های مختلف ترافیکی طی ماه گذشته در شهرستان بهار، شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی در این شهرستان بوده ایم.

وی همچنین از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات جرحی در ماه گذشته در این شهرستان خبر داد و افزود: برقراری نظم، امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی از سوانح رانندگی از مطالبات به حق و به جای مردم در شهرستان بهار است که مجموعه انتظامی شهرستان بهار با تلاشی فراوان سعی در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در این شهرستان را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار خواستار مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی در شهرستان شد و گفت: مشارکت مردم در ایجاد امنیت، قانون مداری و نهادینه کردن قانون در فرزندانشان بیش از هر امری می تواند پلیس را در اجرای ماموریت هایش کمک کرده و زمینه را برای برقراری نظم و ایجاد جامعه ای عاری از هر گونه آسیب فراهم کند.



