صادرات ۳۷ هزار تن شمش روی از استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، ایرج احمدی با بیان اینکه در ۹ ماه امسال ۳۷ هزارتن شمش روی توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی روی زنجان صادر شده است، تصریح کرد: این میزان صادرات ارزشی بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار داشته است.

وی زنجان را قطب تولید روی کشور دانست و گفت: نخستین مقصد صادرات این محصول کشور ترکیه و بعد از آن کشور چین است.

احمدی افزود: هم اکنون مشکل عمده واحدهای تولید روی، پایین آمدن عیار خاک معدن انگوران است که واحدهای تولیدی برای جبران این نقیصه اقدام به واردات خاک از کشور ترکیه می کنند.

وی اضافه کرد: کم شدن عیار خاک همچنین موجب مصرف بیش از حد متعارف اسید در پروسه تولید می شود که این امر موجب بالا رفتن هزینه تمام شده می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان اظهار داشت: هم اکنون روزانه ۵۵۰ تن اسید توسط ۵ واحد تولید و تامین می شود.