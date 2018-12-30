کشف یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در جلسه قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: یکی از اولویت های اساسی پلیس استان همدان در سال ۹۷ مبارزه جدی با قاچاق کالاو ارز در راستای تحقق شعار سال است.

وی افزود: در پی تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس استان از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۲۴ پرونده مهم در مقابله با کالای قاچاق و ارز تشکیل شده که در مقایسه با سال مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته است.

سردار کامرانی صالح با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری ۱۴۹ باند قاچاق کالا در استان همدان متلاشی شده است، افزود: در این راستا شاهد افزایش ۲۳ درصدی کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای سال تا کنون در استان همدان عنوان کرد: پلیس با جدیت و تلاش مقابل هر گونه قاچاق کالا ایستاده و با قاچاقچیان به شدت برخورد می کند.