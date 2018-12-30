فتنه گران به دنبال تخریب نظارت استصوابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی بعدازظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی در کرج، اظهار کرد: مردم در حماسه نهم دی وفاداری خود بهنظام و ولایت را نشان دادند و مقام معظم رهبری حضور مردم را حماسه نامیدند.
وی با اشاره به اهمیت عاشورا و تأثیر این مهم بر حماسه نهم دی، گفت: حماسه نهم دی حرکتی بر خواسته از شجاعت مردم بود، ملت ایران اسلامی در مواجه با دشمنان داخلی و خارجی شجاعانه برخورد میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری با اشاره به ایستادگی ملت ایران اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: صدام بهتنهایی نمیتوانستند با ایران بجنگد به همین منظور از بسیاری کشورهای دیگر کمک خواست، آنچه پوزه صدام را به خاک مالید، ایستادی و مقاومت فرزندان ایران اسلامی بود.
آیتالله خاتمی خطاب به مردم، گفت: شما دشمنان داخلی را نیز زمینگیر کردید، برخی از فرماندهان جنگ میگفتند سختی هشت ماه فتنه برای ما بیشتر از هشت سال جنگ تحمیلی بود.
حماسه نهم دی مرگ سیاسی فتنه گران را رقم زد
وی از فتنه داخلی ۸۸ با عنوان کودتای سبز و مخملی یادکرد و گفت: آفرین بر شجاعت مردم که یکپارچه به صحنه آمدند و باانگیزه خدایی مقابل فتنه گران و حامیان خارجی اشان ایستادند. امت ما در حماسه نهم دی برای همیشه نظام را در برابر دشمنان داخلی و خارجی بیمه کردند.
وی بابیان اینکه شعارهای مردم دشمنان را سر جایشان مینشاند، گفت: ملت ایران اسلامی باانگیزه مقدس به میدان آمدند و حماسه نهم دی را خلق کردند. انگیزه مقدس امت در این حماسه موج میزد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مردم همیشه درصحنه هستند و پای ارزشهای اسلام و انقلاب میایستند، گفت: حضور مردم در مراسم بیست و دوم بهمن و روز قدس بینظیر است.
آیتالله خاتمی با اشاره به اینکه حماسه نهم دی را میتوان با حماسه عاشورای سال ۵۷ مقایسه کرد، گفت: همان حماسهای که شاه را فراری داد.
به گفته عضو مجلس خبرگان رهبری شعار «اینهمه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» از جان مردم برخاست.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ما هویتش را از ولایتفقیه دارد، گفت: بهواقع میتوان گفت؛ شعار «اینهمه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» از جان مردم برمیخیزد.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه با حماسه نهم دی مرگ سیاسی فتنه گران فرارسید، گفت: انگیزه مقدس ملت ایران همچون سیلی فتنه گران را برد.
فتنه گران ۸۸ این جنازههای در حال اهتزاز و مرده با توجه به شرایط میخواهند دوباره جان بگیرندوی با اشاره به اهمیت بصیرت افزایی، گفت: بر کسی پوشیده نیست ماجرای سال ۸۸ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نبود فتنه گران با اردوکشی خیابانی برای از پا درآوردن نظام تلاش میکردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه بصیرت یعنی دشمنشناسی و بهموقع عمل کردن، گفت: کسانی میتوانند علمدار دین باشند که اهل بصیرت باشند.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه فتنه گران در حوادث سال ۸۸ اوج کینه خود از نظام را نشان دادند، گفت: برخی از هواداران جریان فتنه این روزها مدعی شدهاند که نظام اسلامی در عرصه محتوایی فروپاشیده است، به این افراد باشد گفت؛ شما و تفکر شما فروپاشیده است.
وی با اشاره به اینکه مردم به این نظام امید دارند، گفت: ملت با همه وجود پشتیبان نظام اسلامی هستند و پای ارزشهای انقلاب ایستادهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری، گفت: فتنه گران ۸۸ این جنازههای در حال اهتزاز و مرده با توجه به شرایط میخواهند دوباره جان بگیرند آنها برای انتخابات آینده مجلس به دنبال تخریب نظارت استصوابی هستند ولی بدانند که ملت در مقابلشان خواهند ایستاد.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه آنها برای انتخابات ریاست جمهوری خیالاتی در سردارند، گفت: آنها خودشان را برای فتنهای دیگر آماده کردهاند درحالیکه اگر اقدامی کنند از مردم سیلی خواهند خورد.
در زمانی که مشکلات معیشتی مردم و گرانیها مسئله اصلی کشور است برخی مدام مسئله رفع حصر را مطرح میکنندوی در ادامه هشدار داد: برخی چشم خود را بر حقایق بسته و میخواهند فتنهگری فتنه گران را از یادها ببرند درحالیکه نسلهای بعد نیز آنها را نخواهند بخشید و چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برخی نیز از فتنه ۸۸ با عنوان اعتراضات سال ۸۸ یاد میکنند، گفت: این مسئله گویایی این حقیقت است که میخواهند فتنه از یادها برود تا در بستر این فراموشی فتنه دیگری بیافرینند.
آیتالله خاتمی بابیان اینکه برخی به دنبال ولایت ستیزی هستند، گفت: برخی در فضای مجازی ولایت ستیزی میکنند و در پی تخریب ولایت هستند تردید نداشته باشید آنها رهروان فتنه هستند و بار دیگر میخواهند آتشافروزی کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال احیای سران فتنه هستند، گفت: در زمانی که مشکلات معیشتی مردم و گرانیها مسئله اصلی کشور است برخی مدام مسئله رفع حصر را مطرح میکنند، باید به اینها گفت؛ چرا غمخوار مردم نیستید و حاشیهسازی میکنید؟
عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به هواداران فتنه، گفت: شما نلسون ماندلای نظام شدن را به گور خواهید برد.
آیتالله خاتمی بابیان اینکه در این سالها کشور هر موفقیتی داشته به برکت ولایت بوده است، گفت: چراغ راه ما ولایت است.
نظر شما