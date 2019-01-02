به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، کارلوس کی روش صبح امروز چهارشنبه و پیش از ترک قطر و سفر به امارات برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا گفت: بسیار خوشحالم به خاطر عملکرد بازیکنان در اردوی قطر. آنها روحیه جنگندگی بالایی در این اردو داشتند.

وی ادامه داد: الان زمان آن است که حمایت واقعی را از طرف دوستانمان داشته باشیم. حمایت هایی که می تواند انگیزه بازیکنان را برای حضور موفق در جام ملت های آسیا بیشتر کند.

کی روش ادامه داد: ما بسیار فروتنانه پا به مسابقات جام ملت های آسیا خواهیم گذاشت و تمام تمرکزمان روی بازی اول برابر یمن خواهد بود. نقاط قوت خودمان را می دانیم. روی همه چیز کار کرده ایم و با تمام تمرکز انرژیمان را برای بازی اول خواهیم گذاشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: توقع من این است که بازیکنانم با هزار درصد از تمرکزشان گام در مسابقات بگذارند. برای اینکه با همین شرایط پا به میدان بگذاریم امیدوارم که تاج از گذشته درس گرفته باشد و بداند که چه کسانی دوستان واقعی تیم ملی هستند. ما می دانیم که برخی ها می خواهند تمرکز تیم ملی برهم بزنند. الان زمان این نیست که کرکودیل ها به تیم ملی نزدیک شوند. این خواسته ها از آقای تاج هست.

وی ادامه داد: همه تیم هایی که گام در مسابقات می گذارند مدعی قهرمانی هستند. ایران هم همین شرایط را دارد. ما در گام اول باید به مصاف یمن برویم و بعد دو بازی دیگر در مرحله مقدماتی داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم. آنچه مسلم است ایران در چهل سال گذشته نتوانسته قهرمان آسیا شود.

کی روش خاطرنشان کرد: شاید نیاز نباشد که یک بار دیگر بگویم که ایران در چهل سال گذشته دست پیدا نکرده است و در ۱۰ - ۱۵ سال اخیر بدترین نتایج را گرفته است. فوتبال ایران در باشگاه های آسیا هم سالهاست قهرمان نشده است. این یک واقعیت است که شاید شما و بعضی از مردم فراموش کرده اند. دلیلش این است که تیم ملی ایران در چهل سال گذشته با این مسائل روبرو بوده است. شاید برخی فراموش کرده اند که وقتی من پا در ایران گذاشتم ۸۰ درصد مردم ایران زمانی که با بحرین بازی داشتیم بدنشان به لرزه می افتاد به خاطر ترسی که از بازی با این تیم ها داشتند.

وی ادامه داد: چهار تیمی که شانس اصلی هستند استرالیا، کره جنوبی، ژاپن هستند. اینها کارت اعتباری دارند در بخش نیمه نهایی. ما هم تمام تلاشمان را می کنیم که به اینجا برسیم. اگر گفتم که این سه کشور شانس اصلی رسیدن به قهرمانی هستند به خاطر این است که این کشورها از سالها پیش سرمایه گذاری در فوتبال را شروع کرده‌اند و برای همین اینها مدعیان اصلی هستند.

کی روش خاطرنشان کرد: اگر ما این مطالب را زیر پا بگذاریم به این معناست که صادق نیستیم نسبت به فوتبال. اگر نادیده بگیریم نشان می دهد داریم به فوتبال دروغ می گوییم. ما در تیم ملی هیچ وقت به فوتبال دروغ نمی گوییم. البته تیم هایی مثل عربستان، قطر، ازبکستان و ... هم خواهند جنگید که جزو چهار تیم باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: بیاید از فوتبال لذت ببریم و به فکر بازی اول باشیم. تیم خوبی داریم و باید از بازی اول لذت ببریم و رو به جلو حرکت کنیم.