ثبت بیش از ۵۰۰ هزار درخواست کارت شناسایی ایثارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار درخواست کارت شناسایی ایثارگری در سامانه ایثار ثبت شده است، از چاپ و ارسال ۴۰۵ هزار کارت شناسایی ایثارگری خبر داد.

محمود پاکدل در خصوص آمار ثبت‌نام کنندگان دریافت کارت هوشمند ایثارگری گفت: ۵۱۰ هزار نفر از ایثارگران گرامی و خانواده‌های آنان برای دریافت کارت ایثارگری در سامانه ایثار ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون تعداد ۴۰۵ هزار کارت شناسایی ایثارگری صادر و برای ایثارگران ارسال شده است و ۱۰۵ هزار قطعه کارت نیز در دست اقدام برای چاپ هستند که به‌محض آماده شدن در روزهای آتی از طریق پست برای ایثارگران ارسال می‌شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه کارت‌های شناسایی قبلی از درجه اعتبار ساقط شده‌اند خاطرنشان کرد: شناسایی و ارائه خدمات به ایثارگران تنها با کارت‌های جدید امکان‌پذیر است.

پاکدل با اشاره به فراهم شدن زیرساخت و ظرفیت سامانه ایثار از واجدین شرایط درخواست کرد هرچه سریع‌تر با دریافت نام کاربری و رمز عبور به سامانه خدمات الکترونیک ایثار مراجعه و درخواست دریافت کارت ایثارگری خود را ثبت کنند.