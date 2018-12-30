سارقان سابقه دار خودرو در کمیجان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد فکوری در تشریح این خبر اظهار داشت:‌ در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در طول سه روز در سطح شهرستان کمیجان، بررسی موضوع به طور جدی در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت .

وی افزود: با آغاز تحقیقات تخصصی پلیس، سرانجام سرنخ هایی از دست داشتن دو سارق سابقه دار در این سرقت ها و با همکاری شهروندان، اطلاعاتی از حضور این افراد در زمان سرقت ها به دست آمد.

فکوری تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات پلیس دو فرد سارق دستگیر شدند و در مراحل بازجویی ها به سه فقره سرقت خودو و دو فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان کمیجان و فراهان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان خاطرنشان کرد:‌ این افراد پس از سرقت خودور، وسیله نقلیه را به روستاهای اطراف انتقال داده و بعد از باز کردن قطعات خودرو آنها را به فروش می رساندند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با تکمیل تحقیقات پلیس، متهمان برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.