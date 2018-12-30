طرح جامع آب خام توسط شورا رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی لایحه «طرح جامع آب خام فضای سبز شهرداری تهران» دستور دیگر یکصدودهمین جلسه شورای شهر تهران بود که اعضای شورای شهر تهران در خصوص آن تصمیم گیری کردند.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این خصوص گفت: تاریخچه این لایحه به سال ۸۹ و مصوبه مربوط به قنوات شهرتهران باز می شود ضمن اینکه این لایحه بر اساس نظر شورای چهارم ارائه شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که برای انجام این مصوبه در شورای چهارم جلساتی با وزارت نیرو برگزار شده بود که با توجه به وجود شورای عالی آب در آن وزارت خانه مقرر شد تا نماینده شورای شهر در آن شورا حضور داشته باشد و در این صورت دیگر نیازی به طرح جامع آب خام نیست.

عضو شورای شهر تهران گفت: بر همین اساس مقرر شد تا این لایحه به شهرداری بازگردد و بر اساس توافق نامه مربوط عمل شود و وزارت نیرو نیز پیگیری های لازم برای حضور نماینده شورای شهر در آن شورا را انجام دهد.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون با ۱۹ رای موافق از ۱۹ عضو حاضر در جلسه به تصویب رسید.