به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به روند تشکیل اجلاسهای سراسری گفت: هر دو سال یکبار اجلاس سراسری جامعه مدرسین با حضور علما و فضلای سراسر کشور در قم برگزار میشود و امسال نیز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۲ و ۱۳ دیماه یازدهمین اجلاس با حضور شخصیتهای تأثیرگذار و مسئولان کشوری، نمایندگان خبرگان، اعضای محترم جامعه مدرسین و اساتید حوزه، نمایندگان طلاب و روحانیونی که در نهادهای مختلف کشوری حضور دارند برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع این اجلاس افزود: امسال با توجه به نزدیکی زمان برگزاری اجلاس به ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع «راهکارهای صیانت از انقلاب و نظام اسلامی» برای این اجلاس در نظر گرفت شده است که بی شک اجتماع و همدلی علما و روحانیت معظم و همفکری و رایزنی پیرامون مباحث مطرح شده در این زمینه اثرات ارزشمند و پرباری در پی خواهد داشت.
معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین با اشاره به انجام امور کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی، گفت: از حدود دو ماه قبل کمیسیونهای تخصصی این اجلاس در چارچوب سه عنوان «حوزه و روحانیت»، «صیانت و امنیت» و «فرهنگی اجتماعی» با حضور اصحاب صاحب نظر تشکیل و جلسات متعددی پیرامون بررسی موضوعهای مربوطه برگزار شده است.
وی ادامه داد: مصوبات و موضوعهای مطرح شده در کمیسیونهای مقدماتی روز چهارشنبه ۱۲ دیماه با حضور علمای سراسر کشور به تفکیک در کمیسیونهای مرتبط مورد بحث، بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
آیت الله حسینی بوشهری افزود: روز پنجشنبه نشست عمومی اجلاس با سخنرانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی به عنوان سخنران افتتاحیه در سالن اجتماعات پژوهشکده علامه طباطبایی(ره) قم آغاز به کار خواهد نمود و در دو شیفت صبح و عصر با حضور و سخنرانی علما و شخصیتهای تأثیرگذار کشوری به مباحث پیرامون موضوع اجلاس پرداخته میشود.
وی گفت: گزارش کمیسیونهای تخصصی در نشست عمومی اجلاس ارائه میشود و پس از اجلاس مصوبات آن پس از تجمیع و دستهبندی موضوعهای مطرح شده، طی نامهای از طرف ریاست شورای عالی جامعه مدرسین به نهادهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
دبیر اجرایی یازدهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین با اشاره به محدودیتهای موجود در برگزاری این اجلاس، گفت: در این اجلاس بدلیل محدودیتها از حدود ۵۰۰ نفر از علمای سراسر کشور برای شرکت در اجلاس دعوت به عمل آمده است.
