به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی یزدی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در بوشهر اظهار داشت: باید در مقابل کفار ایستادگی کرد و سر تسلیم فرود نیاورد. این موضوع مورد تاکید امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. امام خمینی ایران اسلامی را سلطه‌ستیز می‌دانست.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی منافعی در تضاد با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد و در مسیر این نظام و انقلاب دشمنی می‌کند و با اجرای فتنه‌های مختلف در پی ضربه‌زدن به این نظام است و ملت ایران طی ۴۰ سال گذشته با بصیرت و هوشیاری در مقابل این اقدام دشمنان ایستاده است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به اینکه صبوری و بردباری و تدین مردم توانست ما را بر همه دشواری‌ها پیروز کرد، ادامه داد: امروز امنیت کشور ما برگرفته از جریاناتی است که در پرتو مقابله و ایستادگی مقابل استکبار جهانی محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: امنیت ما را هرگز اروپایی‌ها تامین نکرده‌اند بلکه امنیت ما با مقاومت در داخل و در سوریه و لبنان و عراق محقق شده است. عزت و اقتدار و امنیت ما با تلاش شهدای مدافع حرم رقم خورده است.

مدرسی یزدی با اشاره به اینکه ملتی که دست نیاز به دست اجانب دراز کند، اسیر آنها می‌شود، بیان کرد: باید در مسیر خودکفایی در عرصه‌های مختلف حرکت کنیم و نیازهای کشور را تامین کنیم و دست نیاز به سوی اجانب دراز نکند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم که ایران اسلامی در مسیر آقایی و برتری بر سلطه‌های دنیایی ادامه دهد باید هزینه را بپردازد که از جمله این هزینه‌ها در دوران دفاع مقدس تقدیم ۲۲۰ هزار شهید بود. ملت وفاداری داریم، هرچه شهدا بیشتر می‌شدند اشتیاق مردم به حضور در جبهه بیشتر می‌شد که این بیانگر وفاداری و بصیرت مردم و پیمان با ولایت و اسلام است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به ورود خسارت‌های گسترده فتنه به کشور گفت: خسارت‌های مالی و معنوی فراوانی به کشور وارد شد و برخی از این خسارت‌ها جبران‌ناپذیر بوده است. باید خسارت‌های وارد شده را بازگو کنیم تا مردم بدانند که چه ضربه‌ای به کشور وارد شد.

وی اظهار داشت: خسارت‌های معنوی از جمله تشویش اذهان عمومی و ایجاد شکاف بین مردم، از بین رفتن اتحاد و همدلی، تخریب چهره‌ها و نهادهای قانونی، ایجاد فشار و تشدید تهدیدها و تحریم‌ها پس از فتنه ایجاد شد.

مدرسی یزدی با بیان اینکه ۹ دی‌ماه مانند ۲۲ بهمن یک یوم‌الله است، تاکید کرد: حضور مردم در صحنه آن فتنه را خاموش کرد و اگر این حضور مردم نبود اکنون کشوری آباد و آزاد نداشتیم. همه از مجلس عزاداری برای دفاع از ارزش‌ها به تجمع رفتند و از نظام و انقلاب دفاع کردند و فتنه را خاموش کردند.

وی با اشاره به اینکه در آن سال دین مردم مورد تهاجم قرار گرفته بود، افزود: در روز عاشورا سوت زدند و کف زدند و ناهنجاری‌های بسیاری انجام دادند. به نماز جماعت حمله کردند و موازین شرعی را رعایت نکردند و همه چیز را به سخره گرفتند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: سرمایه اصلی این انقلاب دین بود که مورد هدف قرار گرفت و مردم وارد صحنه شدند و اهانت به دین و رهبری را نتوانستند تحمل کنند و بصیرت خود را نشان دادند.

وی اضافه کرد: بصیرت و هوشیاری و مقاومت در مقابل زورگویان راه پیروزی است و اگر می‌خواهیم عزت کشور ادامه داشته باشد باید مقاومت و دین‌مداری را تقویت کنیم. مردم با حضور در میدان‌ها بسیاری از مشکلات را حل کردند.