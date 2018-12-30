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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

قسد: روسیه کشوری موثر در پرونده سوریه است

قسد: روسیه کشوری موثر در پرونده سوریه است

سخنگوی قسد با اشاره به اینکه روسیه کشوری موثر در پرونده سوریه است از ترکیه به عنوان کشوری اشغالگر که بخش هایی از سوریه را اشغال کرده است، نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، امجد عثمان سخنگوی قسد گفت: شورای سوریه دموکراتیک شاخه سیاسی قسد همواره بر حل بحران سوریه به طوری که میان خود سوری ها باشد، تاکید دارد.

وی افزود: روسیه کشور موثر و اساسی در پرونده سوریه است و روسیه نباید در راستای منافع و خواست کشورهای منطقه ای در منطقه حرکت کند و باید در درجه اول حامی منافع ملت سوریه باشد.

عثمان درباره ترکیه گفت: ترکیه کشوری همسایه است که امکان برقراری روابط با آن در چارچوب حسن همجواری ممکن است. ترکیه خواست  کشوری اشغالگر در سوریه باشد و بخش هایی از سوریه را اشغال کرد و بر اشغال بخش های بیشتر اصرار دارد و روسیه مسئولیت بزرگی به عنوان کشور محوری در پرونده سوریه، دارد.

کد مطلب 4499614

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