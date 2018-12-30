قسد: روسیه کشوری موثر در پرونده سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، امجد عثمان سخنگوی قسد گفت: شورای سوریه دموکراتیک شاخه سیاسی قسد همواره بر حل بحران سوریه به طوری که میان خود سوری ها باشد، تاکید دارد.

وی افزود: روسیه کشور موثر و اساسی در پرونده سوریه است و روسیه نباید در راستای منافع و خواست کشورهای منطقه ای در منطقه حرکت کند و باید در درجه اول حامی منافع ملت سوریه باشد.

عثمان درباره ترکیه گفت: ترکیه کشوری همسایه است که امکان برقراری روابط با آن در چارچوب حسن همجواری ممکن است. ترکیه خواست کشوری اشغالگر در سوریه باشد و بخش هایی از سوریه را اشغال کرد و بر اشغال بخش های بیشتر اصرار دارد و روسیه مسئولیت بزرگی به عنوان کشور محوری در پرونده سوریه، دارد.