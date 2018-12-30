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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

موزه ها و کتابخانه های آستان قدس برای بازنشستگان کشوری رایگان شد

موزه ها و کتابخانه های آستان قدس برای بازنشستگان کشوری رایگان شد

براساس اعلام سازمان حرم مطهر رضوی از این پس، مجموعه موزه ها و خدمات کتابخانه های تحت پوشش این سازمان برای شخص بازنشستگان کشوری با ارائه کارت منزلت رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: معاون هماهنگی و نظارت سازمان حرم مطهر رضوی در پاسخ به نامه علیرضا کریم دادی مدیر صندوق بازنشستگی استان خراسان رضوی برای ارائه خدمات رایگان به بازنشستگان مشترک این صندوق، اعلام کرد: بازدید از مجموعه موزه ها و استفاده از خدمات کتابخانه ای در تمام کتابخانه های این سازمان با "ارائه کارت منزلت" برای شخص بازنشسته کشوری رایگان است.

 محمدحسن حبیبیان همچنین تصریح کرد: بازنشستگانی که بخواهند به همراه خانواده از مجموعه موزه های آستان بازدید کنند، به صورت نیم بها این امکان فراهم است.

کد مطلب 4499616
مهناز قربانی مقانکی

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