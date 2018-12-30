اعتبارات عمرانی سال آینده استان قزوین ۱۵ درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری به مناسبت اعلام بودجه سال ۹۸ کشور و مشخص شدن اعتبارات استانها عصر یکشنبه در نشست خبری در خصوص ویژگی های بودجه امسال به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

یاری در این نشست گفت: در شرایط اقتصادی نگاه دولت تنظیم بودجه ای بر اساس واقعیتهای موجود جامعه و تحقق درآمدهای مالیاتی و فروش نفت است که در این راستا صرفه جویی در هزینه ها، گسترش بیمه های سلامت، یکسان سازی حقوق و دستمزد، پرداخت یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر و توجه به اشتغال و تولیدمورد توجه جدی بوده است.

وی اضافه کرد: تنظیم بودجه بدون نگاه سیاسی بر اساس رویکرد کارشناسی و توجه به شاخص های جمعیت و مساحت استانها و بیش از ۲۰ شاخص مهم تنظیم و پیش بینی می شود و انتقاد برخی به تاثیرگذاری افراد در میزان آن غیر منطقی است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان قزوین تصریح کرد: بودجه عمومی کشور با ۴۷۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد اختصاصی و مالیاتها تامین خواهد شد.

وی گفت: فروش نفت ۵۴ دلاری و نرخ ارز ۵۷۰۰ تومانی با حجم فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت از دیگر شاخص های لحاظ شده در بودجه سال آینده است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت نیز در آن دیده شده است.

افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی

یاری در خصوص میزان اعتبارات استان قزوین هم اظهارداشت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و عمرانی در سال آینده ۳۲۷ میلیارد تومان تعیین شده که شاهد افزایش ۱۵ درصدی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: همچنین با تعیین اعتبارات هزینه ای و جاری به میزان ۲۳۵ میلیارد تومان در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی هستیم.

یاری اظهارداشت: سهم اعتبارات هزینه ای استان قزوین از کشور معادل ۱.۸۴ درصد، سهم عمرانی ۱.۳۱ درصد، درآمدی ۱.۶ درصد است و با شاخص ۹ دهم درصدی مساحت و ۱.۶ درصدی جمعیت به نظر می رسد اعتبار تعیین شده در استان عادلانه است و توانسته ایم ۲.۲ درصد بودجه را به خود اختصاص دهیم.

وی با اشاره به انتقاد رسانه ها از کم کاری مدیران و نمایندگان در تعیین بودجه استان بیان کرد: این که تصور شود مدیران و نمایندگان می توانند ارقام تعیین شده را افزایش دهند منطقی نیست زیرا در این صورت باید استانهایی که نمایندگان بیشتر و تاثیرگذاری دارند بیشترین اعتبارات را بگیرند که این موضوع اتفاق نیفتاده است و مبنای کار توجه به شاخص های کارشناسی است.

یاری گفت: قزوین در ردیف ۱۵ استان بالای جدول در حوزه سرانه قرار دارد و مردم نباید نگران قرار گرفتن استان در رده آخر اعتبارات ( رده ۲۸) باشند و تلاش می کنیم با اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات پروژه های ملی و سایر منابع نیازهای خود را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: البته اعتبارات تعیین شده همچون سالهای گذشته جوابگوی نیازها نیست و نخواهد بود اما اگر در پروژه های بازآفرینی موفق عمل کنیم می توانیم اعتبارات بیش تری از سهم ۳۸ میلیارد تومانی ت دریافت کرده و بخشی از نیازهای خود را تامین کنیم.

سفر نوبخت به قزوین دستاوردهای ارزشمندی داشت

یاری با بیان اهمیت سفر مسئولان کشوری به استان قزوین تصریح کرد: یکی از منابع تامین درآمد برای استانها سفر مسئولان کشوری است که خوشبختانه امسال با سفر معاون رئیس جمهور جناب آقای نوبخت توانستیم موافقت اختصاص بیش از ۱۲ میلیارد تومان برای توسعه بوستان ملی فدک و دهکده طبیعت را دریافت کنیم و سهم بخش دولت در اجرای انتقال آب سد طالقان را از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش دهیم و در کنار آن برای کمک به مساجد، راه روستایی و تقویت پوشش صدا و سیما اعتبارات خوبی بگیریم.

اولویتهای هزینه کرد اعتبارات تعیین شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اظهارداشت: اولویت ما در هزینه کرد بودجه سال آینده تکمیل طرح های نیمه تمام با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، توسعه گردشگری، تکمیل طرح شتابگر ملی، بیمارستان ۷۰۰ تخت و یک هزار تختخوابی، تسریع در انتقال آب سد طالقان، تامین آب شهرک مهرگان، تکمیل سد نهب و بالاخانلو و تکمیل راه قزوین به الموت و تنکابن و رحیم آباد به کلاچای و راههای روستایی است.

ظرفیت های درآمدی استان قزوین را فعال می کنیم

یاری تصریح کرد: در استان قزوین ظرفیت های مالی فراوانی داریم که اگر شناسایی و بکار گرفته شود می تواند بسیاری از دغدغه های ما در اجرای طرح ها را جبران کند و مکمل بودجه استان باشد.

وی گفت: گردش مالی بانک های خصوصی و دولتی استان بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان و گردش مالی شرکت های خصوصی در استان ۱۸ هزار میلیارد تومان است که اگر برای استفاده از آنها برنامه ریزی کنیم شاهد توسعه در پیشرفت استان خواهیم بود.

یاری یادآورشد: امسال در بخش مالیات برای استان قزوین ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده اند که کمی واقع بینانه نیست و از نظر کارشناسی رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان دست یافتنی تر است.

وی اظهارداشت: تلاش می کنیم با کمک نمایندگان مجلس و طرح موضوع در کمیسیون های مجلس این رقم کاهش یابد تا دچار مشکل نشویم.

یاری اضافه کرد: سناریوی دوم توجه به ستون درآمدی است تا از پیوست قانون بودجه حذف شودو اگر استانها نتوانستند به درآمد های مالیاتی عمل کنند مشکلات زیادی نداشته باشند و افزایش مالیات به تولید و اشتغال آسیب نزند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: میزان تخصیص بودجه در سال جاری هم حدود ۵۷ تا ۶۰ درصد پیش بینی شده است.

وی گفت: توجه به اجرای طرح بازآفرینی شهری، نوسازی بافت های ناکارآمد، تقویت اشتغال و تولید، حمایت از صنایع و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فنآوری، از رویکردهای مسئولان استان برای رونق اقتصاد است.

یاری اظهارامیدواری کرد: با کاهش هزینه های غیر ضرور، مدیریت منابع، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای فعال کردن پروژه های نیمه تمام گام ارزشمندی در توسعه و آبادانی استان قزوین برداشته شود.

الزام قانونی به کاهش ۱۰ درصدی شاغلان دستگاهها

یاری اضافه مرد: الزام قانونی به کاهش ۱۰ درصدی نیروهای دولتی را داریم که البته منظور نیروی مازاد نیست بلکه اصلاح ساختار است که باید در طول ۴ سال بتوانیم دولت را چابک و کوچک کنیم تا هزینه های جاری کاهش یابد.

یاری یادآورشد: در تبصره ۱۸ و ۱۹ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و اعتبارات دولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام دیده شده و باید بستر این کار با دادن مشوق های لازم و تسهیل در واگذاری محقق شود.

۶۰۰ طرح نیمه تمام در استان وجود دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اظهارداشت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ پروژه نیمه تمام ملی و استانی داریم که تکمیل آنها بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و باید با کمک بخش خصوصی آنها را تکمیل کنیم.