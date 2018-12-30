بازرسان خانه مطبوعات استان مرکزی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مجمع عمومی نهم دی ماه سال جاری که با مشارکت اعضای اصلی خانه مطبوعات استان مرکزی برگزار گردید، ثمین مامقانی نژاد و امیر سلیمانی با کسب بیشترین آرا به عنوان بازرسان اصلی خانه مطبوعات استان انتخاب شدند.

برهمین اساس مجید صادقی نیز به عنوان بازرس علی البدل خانه مطبوعات استان مرکزی انتخاب شد. مدت فعالیت بازرسان در خانه مطبوعات طبق اساسنامه یک ساله است.

گفتنی است در حال حاضر در استان مرکزی ۹۰ فعال رسانه ای، خبرنگار و مدیرمسئول، عضو خانه مطبوعات هستند و هیات مدیره این خانه را نیز هفت نفر تشکیل می دهند.

از جمله وظایف خانه مطبوعات در استان ها می توان به کمک به ارتقای کیفی سطح مطبوعات و رسانه ها، پیگیری رفع مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت شغلی فعالان عرصه رسانه و... اشاره کرد.

خانه مطبوعات استان مرکزی در راستای پیگیری اهداف و رسالت های تعیین شده برای خانه های مطبوعات استان ها، از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است.