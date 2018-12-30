به گزارش خبرنگار مهر، احسان رزمی نیا بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دشتی اظهار داشت: دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و هر کس که نتواند از این پتانسیل به طور مفید استفاده کند و حتی حوزه های مفید آن را معرفی نکند دیگر جنبه های آن که غیر مفید است نمود بیشتری پیدا می کند.

احسان رزمی نیا افزود: امروز در جهان با یک دهکده جهانی در بحث فناوری اطلاعات روبرو هستیم و برای اینکه بتوانیم در این دهکده زندگی کنیم باید قوانین حاکم را به خوبی شناسایی کنیم و ابزار مفید آن را در جهت اهداف استفاده کنیم.

وی بیان کرد: مسائل متعددی ممکن است باعث ایجاد آسیب های اجتماعی در سطح جامعه شود که بیکاری یکی از این مسائل است که در سطح شهرستان فرماندار در این مدت اقدامات خیلی خوبی انجام داده و به نسبت گذشته وضعیت شهرستان بهتر شده است.

رزمی نیا اضافه کرد: باید از ظرفیت فضای مجازی برای آگاهی سازی مردم در رابطه با عواقب اعتیاد اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی گفت: نباید فضای مجازی را صرفا یک تهدید قلمداد کرد زیرا شرایطی نیز ایجاد می کند که ما می توانیم از آن بهره های مفید ببریم که می طلبد تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم نه اینکه فرصت ها را به تهدید تبدیل کنیم.

رئیس دادگستری شهرستان دشتی نیز گفت: اعتیاد معضل بزرگی برای جامعه و زنگ خطری برای خانواده به شمار می رود که می طلبد خانواده ها بیش از گذشته هوشیار باشند.

محمد رضا بازهوایی با بیان اینکه برای رفع این آسیب ها باید از خانواده ها شروع کنیم، افزود: اگر خانواده به خوبی کارکرد اصلی خود را انجام دهد ما به سوی خانواده سالم حرکت خواهیم کرد.

بازهوایی در خصوص فضای مجازی نیز گفت: استفاده از فضای مجازی در این سالهای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به نوعی در ابعاد مختلف تاثیر گذار است .

وی تصریح کرد: باید فضای مجازی به سمتی هدایت شود که جنبه های مثبت آن نمود بیشتری داشته باشد.

رئیس دادگستری شهرستان دشتی فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش صحیح، وضع قوانین سختگیرانه برای برخورد با مجرمین جرایم سایبری، طراحی بازی‌های بومی از عوامل مهم برون رفت از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.