کمیته امداد و بهزیستی در مورد اعطا وام های کم بهره گزارش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با بیان این که استان تهران ویژگی‌های منحصر به فردی به لحاظ زیرساخت‌ها، شبکه توزیع و بازار مصرف دارد، گفت: باید با بهره گیری از مردمی کردن اقتصاد و دانش بنیان کردن آن در داخل کشور، از این ظرفیت قابل توجه استفاده کرد.

وی ضمن انتقاد از اقدام برخی از مدیران استان تهران در حوزه های اقتصادی گفت: گزارش‌هایی از سوی مدیران دریافت شده که گاهی زیبنده استان تهران نیست و باید بازنگری‌هایی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم با نیازسنجی و تبیین راهکارهای لازم، به شکوفایی برسیم.

وی با اشاره به دریافت ۱۴۰۰ میلیارد اعتبار توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۶۰۰ میلیارد توسط سازمان بهزیستی در بودجه ۹۷ برای اعطا وام های کم بهره گفت: این نهادها باید مبتنی بر ردیف اعتبارات دریافتی، پاسخگو بوده و ضمن تکلیف، به عنوان نهادهای حمایتی در جلسات اقتصاد مقاومتی حضور داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین بر فعال سازی طرح های غیرفعال و نیمه فعال در این استان تاکید کرد و افزود: اکنون حدود هزار طرح فعال، نیمه فعال و غیرفعال در سطح استان تهران داریم که فرمانداران باید در این رابطه تدابیری اتخاذ کنند تا با رفع موانع، شاهد حل و فصل معضلات مبتلابه این حوزه در شهرستان‌های استان باشیم و برخی از واحدهای تولیدی که مشکلاتی داشته‌اند باید شناسایی و مشکلات آن ها حل شود.



وی عملکرد حوزه تعاونی ها را ضعیف توصیف کرد و گفت: متاسفانه در کار تعاونی و تیمی کمی ضعف داریم که در همین مورد فرمانداران باید نسبت به تشکیل و توسعه تعاونی‌های شهرستان‌های استان اقدام کنند.