ابرتورم بیرون از بازار ریشه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران غرب استان در دفتر انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران، با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت که از نیمه اول سال شروع شده است گفت: این پدیده منفی، غیرقابل قبول و مخرب است و اثرات روانی منفی نزد مردم ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه وقتی درآمدها افزایش پیدا نکند، قدرت خرید مردم کاهش می یابد گفت: ابرتورم سال ۹۷ جزو تورم های کم نظیر در تاریخ اقتصاد کشور است و کسی نمی تواند آن را توجیه کند که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

محمدپور با بیان اینکه باید با اثرات منفی تورم بزرگ را کاهش دهیم تصریح کرد: برای جلوگیری از تورم و رشد بیش از حد آن، سیاست های پولی و بانکی موثر است.

وی گفت: تورم و تکانه موجود در بازار ریشه در بازار ندارد زیرا کمبودی در بازار مواجه نبودیم و پدیده برون زا مربوط به سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و فشارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در سیاست پولی، موضوع افزایش لجام گسیخته نقدینگی را شاهد هستیم افزود: در یک دهه گذشته تقریبا نقدینگی بیش از چهار برابر شده است.

محمدپور به راهبردهای مقابله اشاره و اضافه کرد: میزان جهش در قیمت ها و سقوط ارزش پول ملی اثرات منفی و فشاری بر اقشار آسیب پذیر مردم وارد می کند و در این راستا، سیاست هایی از سوی دولت طراحی شده است.

وی تعریف شبکه های جدید نظیر لاستیک، ورود نهاده های دامی با نرخ پایین تر از جمله راهکارهای دیگر برای تنظیم بازار است گفت: در سال جاری بیش از ۱۴۶ هزار مورد بازرسی از اصناف استان به صورت خرده فروشی صورت گرفته است.

وی افزود: شفاف سازی تراکنش های مالی یکی از اتفاقاتی است که باید از گذشته در اقتصاد کشور رخ می داد و نبود این شفافیت و چرخش غیرقانونی، ردیابی موضوع را سخت می کند.

محمدپور با اشاره به وجود ۳۷ هزار انبار کوچک و بزرگ در استان اظهار داشت: تمام انبارها را در حال ثبت در سامانه جمع انبارها است و رسانه ها باید به ما برای گذار از مرحله سخت کمک کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تورم رخ داده است و باید با تقویت شبکه تولید به فکر جبران اثرات آن باشیم افزود: یکی از فشارهای تورم تعطیلی واحدهای تولیدی است و باید این بخش مدیریت شود.

وی با اشاره به توزیع ۱۲۰۰ تن گوشت قرمز، هزار و ۴۰۰ تن گوشت منجمد، هزار و ۱۵۰ تن گوشت منجمد گوساله و ۱۷ هزار حلقه لاستیک گفت: در سال جاری بیش از ۱۲ هزار فقر تخلف صنفی کشف شد و ارزش پرونده های تخلف بیش از ۵۴ میلیارد ریال بوده است.