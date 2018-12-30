به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد امروز یکشنبه اعلام کرد که استعفای خود را پس گرفته است.

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این خصوص گفت: نقش نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل یکی از بزرگترین مسئولیت‌ ها است و من به تقویت جایگاه مان ادامه خواهم داد.

این درحالیست که ۵ دی ماه سال جاری، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل که پیش از این به عنوان وزیر علوم صهیونیست ها مشغول به کار بود، اعلام کرد که قرار است در انتخابات ماه مارس سال آینده میلادی بار دیگر به عرصه سیاست ورود کند.

وی در تلاش بود تا موقعیت حزب لیکود در این انتخابات را تقویت نماید.

این در حالیست که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش بر لزوم تعطیل شدن کنیست (پارلمان این رژیم) و برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی تأکید کرده بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: تصویب برخی از قوانین در کنیست دشوار شده است و لذا لازم است که این انتخابات زودهنگام برگزار شود.

بر همین اساس قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۹ در سرزمین های اشغالی انتخابات زودهنگام برگزار شود.

در ماه های اخیر تنش هایی میان اعضای کابینه نتانیاهو بروز کرد که در نتیجه آن «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ این رژیم از سمت خود کناره گیری کرده بود.

پیشتر نتانیاهو برگزاری انتخاباتی زودهنگام را غیرضروری و اشتباه خوانده بود. براساس برنامه قبلی قرار بود انتخابات اسرائیل در نوامبر سال آینده میلادی (۲۰۱۹) برگزار شود.