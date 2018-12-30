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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد:

نهایی‌شدن عملیات اجرایی طرحهای آبخیزداری در بالادست سراب گاماسیاب

نهایی‌شدن عملیات اجرایی طرحهای آبخیزداری در بالادست سراب گاماسیاب

همدان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از نهایی شدن عملیات اجرایی طرح‌های آبخیزداری در بالادست سراب گاماسیاب برای ذخیره و افرایش آب این منطقه خبر داد.

اسفندیار خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود حساسیت های خاص در اجرای طرح های منابع طبیعی عنوان کرد: منابع طبیعی و سراب های شهرستان نهاوند سهم مهمی در جذب گردشگر دارند و باید به آنها توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید طرح های منابع طبیعی در نهاوند با جدیت و قوت بیشتری دنبال و پیگیری شود، گفت: از تمام توان و ظرفیت های موجود در راستای توسعه و نگهداری جنگل ها استفاده می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بر استفاده از ظرفیت گردشگری پارک های جنگلی و طرح های آبخیزداری و آبخوان‌داری شهرستان نهاوند تاکید کرد.

خزائی با بیان اینکه حفظ آب وخاک و توسعه اقتصادی، اجتماعی منطقه بر رونق گردشگری می افزاید، گفت: هیچ توسعه ای بدون توجه به زیر ساخت و حفظ سرزمین ممکن نخواهد بود.

وی از نهایی شدن عملیات اجرایی طرح های آبخیزداری در بالا دست سراب گاماسیاب برای ذخیره و افرایش آب این منطقه خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در آینده نزدیک با اجرای پروژه های آبخیزداری در نهاوند این منطقه به عنوان پارک آبخیزداری در کنار پارک جنگلی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 4499659

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