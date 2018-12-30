منطقه بندی شهر تهران، ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از ۹ سطح به ۶ سطح و حذف پست های قائم مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه» اختصاص داشت، احمد مسجدجامعی گفت: پیشنهاد من مربوط به مشکل تقسیم بندی می شود که در ارتباط با مناطق هم وجود دارد. مناطقی داریم که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده و متقابلاً مناطقی هم هست که جمعیتش نزدیک به یک میلیون نفر است. علاوه بر این وسعت مناطق هم متفاوت است. ایجاد مناطق جدید هم بیشتر موردی است، نه بر اساس یک نگرش جامع و مبتنی بر آمایش و همین موضوع ها باعث شده تهران از ۱۲ منطقه به ۲۲ منطقه برسد. یعنی موقعیت ها و تصمیم گیری های موردی موجب شده، پیوسته مناطق جدیدی اضافه شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که در این تقسیم بندیها نگاهی جامع و کلان حاکم نبوده، افزود: اگر بخواهیم ساختار را اصلاح کنیم شاید بتوان مناطق را به پنج پهنه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق کاهش داد و تعداد شهرداری ها را کم کرد.

وی تصریح کرد: بحث من این است که تقسیم بندی مناطق شهری را ساماندهی و آن گاه شهر را بر اساس این مناطق، تقسیم بندی کنیم. در حال حاضر جمعیت، مساحت، بزرگی و کوچکی مناطق قاعده ای ندارد و لازم است از این وضع خارج شویم و تقسیم بندی را قاعده مند کنیم.

مسجدجامعی با اشاره به این که لازم است درباره تقسیم جدید تهران مطالعه لازم انجام گیرد و شهرداری هم طرح خود را برای ساختار جدید و از جمله چگونگی تعیین مناطق ارائه دهد، اظهار کرد: با این برنامه، قطعاً تعداد مناطق کاهش پیدا می کند و به دنبال آن وضعیت نیروی انسانی هم تعدیل خواهد شد. در واقع پیشنهاد من ارائه برنامه برای ساماندهی مجدد مناطق شهرداری است.