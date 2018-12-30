به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با روی کار آمدن این شرکت دانش‌بنیان که یکی از شرکت‌های آنلاین در حوزه چاپ دیجیتال است، ارائه خدمات چاپی از چاپ دیجیتال کاتالوگ، چاپ دیجیتال تراکت، چاپ دیجیتال بروشور، چاپ دیجیتال پاکت، چاپ دیجیتال کارت ویزیت و ... سریع و باکیفیت‌تر از قبل شده است؛ ضمن اینکه شفاف‌سازی قیمت‌ها در وب‌سایت چاپ آقا تا حد زیادی موجب شده معضل قیمت‌گذاری سلیقه‌ای از سوی برخی از فعالان صنعت چاپ که موضوع نارضایتی سفارش‌دهندگان شده بود تا حد زیادی کمرنگ شود. برای آشنایی بیشتر این استارتاپ دانش‌بنیان و نحوه سفارش‌دهی به آن در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

مختصر و مفید درباره چاپ آقا

چاپ آقا از مهمترین اعضای اکوسیستم استارتاپی کشور با بیش از ۵۰ نیروی فعال بوده که توانسته است به دلیل ارائه سریع سفارش‌ها با کیفیت مطلوب، رضایت مشتریان خود را در سراسر ایران جلب کند.

در حال حاضر چاپ آقا از لحاظ پشتیبانی از سفارش‌های چاپی، ارائه قیمت‌های مناسب، تضمین کیفیت و سرعت ارسال سفارش‌های چاپی حرف اول را می‌زند. این شرکت دانش‌بنیان دارای چاپخانه مجهزی با دستگاه‌های جدید است و کل فرایند سفارش (طراحی، چاپ دیجیتال، چاپ اُفسِت، قیمت و سرعت ارسال) برای جلوگیری از اتلاف وقت روی وبسایت چاپ آقا صورت می‌گیرد. در چاپ آقا شما می‌توانید سفارش‌های چاپی خود را به صورت آنلاین ارائه دهید و در صورتی که نیاز به مشاوره داشتید از کمک مشاوران حرفه‌ای این استارتاپ بهره ببرید یا حتی طراحی طرح خود را به ابزارهای آنلاین طراحی یا متخصصان این حرفه بسپارید.

با چاپ آقا شما سفارش‌های چاپی را با کیفیت بالا و مناسب‌ترین قیمت دریافت می‌کنید.

چگونه به چاپ آقا سفارش دهیم؟

کافسیت به وبسایت Chapagha.com مراجعه کنید و نوع سفارش چاپی خود را از آیتم محصولات در صفحه اصلی وبسایت انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر قصد سفارش کارت ویزیت دارید با انتخاب این گزینه، صفحه‌ای به رویتان باز می‌شود که در آن انواع نمونه‌های کارت ویزیت، مانند کارت ویزیت سلفون دیجیتال، کارت ویزیت بدون روکش دیجیتال، کارت ویزیت بافت‌دار دیجیتال و ... با قیمت و مدت زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی سفارش معرفی شده‌اند.

با انتخاب هر یک از گزینه‌ها، صفحه جدیدی برایتان باز می‌شود که در ان اطلاعات کامل‌تری در مورد کارت ویزیت مورد نظرتان ارائه شده است. اطلاعاتی چون سایز، جنس، گرماژ کارت و... که شما می‌توانید از بین گزینه‌های پیشنهادی، آنچه مد نظرتان است را انتخاب و پس از مشاهده قیمت، سفارش خود را ثبت کنید.

البته برای ثبت سفارش باید در سامانه چاپ آقا ثبت نام کنید و اطلاعات خود را به عنوان یک کاربر و مشتری در سامانه ثبت کنید. پس از ثبت اطلاعات و ثبت‌نام، شما به پروفایل خود در چاپ آقا دسترسی خواهید یافت و از طریق این پروفایل می‌توانید به لیست سفارش‌ها، تراکنش‌های مالی و ... خود دسترسی داشته باشید.

پس از ثبت نام شما باید طرح سفارش خود را برای چاپ آقا ارسال کنید و همچنین می‌توانید از کمک طراحان حرفه‌ای این استارتاپ برای طراحی کارت ویزیت کمک بگیرید یا عملیات طراحی را به ابزارهای آنلاین طراحی چاپ آقا محول کنید. از لحاظ کیفیت کار هم هیچ نگرانی نداشته باشید؛ زیرا در چاپ آقا روی تمام مراحل آماده‌سازی سفارش نظارت و کنترل دقیقی صورت می‌گیرد. بررسی کیفیت فایل و رنگ‌ها، قبل، حین و پس از فرآیند چاپ، توسط نرم‌افزارهای تخصصی، کنترل کیفیت، خدمات قبل و پس از فروش و ارسال محصول از مهمترین ویژگی‌های این شرکت است. به این ترتیب کیفیت کار شما تضمین شده است.

در نهایت پس از ارسال فایل مورد نظرتان برای چاپ وارد پروسه پرداخت می‌شوید که با کارت شتاب انجام می‌شود. در مورد قیمت باید بگوییم که یکی از ویژگی‌های چاپ آقا، قیمت مناسب خدمات آن است. شما به عنوان مشتری می‌توانید قیمت سفارش خود را در لحظه ببینید و با سایرین مقایسه کنید.

این پروسه در مورد سایر سفارش‌های چاپی از سربرگ و پاکت نامه گرفته تا زیر لیوانی و ... به همین شکل است و همانطور که متوجه شدید در چند دقیقه شما می‌توانید سفارش چاپی خود را سفارش و هزینه آن را با کارت شتاب بانکی پرداخت کنید. ضمن اینکه در جریان روند آماده‌سازی سفارش خود به صورت آنلاین قرار می‌گیرید. شما همچنین می‌توانید قبل از ثبت سفارش با مشاوران خبره چاپ آقا مشورت کنید و بهترین طرح و جنس کاغذ و روکش را برای سفارش‌های چاپی خود انتخاب کنید.

پس اگر شما هم در پی یافتن راهی سریع و مطمئن برای ارائه و دریافت سفارش‌های چاپی با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت هستید به Chapagha.com مراجعه کنید.

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