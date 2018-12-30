به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت این باشگاه با سایت استقلال گفتگویی انجام داده است.

* مدتی در رسانه ها حضور نداشتید، از آخرین شرایط تیم صحبت کنید.

- بازیکنان پس از پشت سرگذاشتن یک نیم فصل سخت و پر افت و خیز در حال استراحت هستند. کادر فنی و همین طور کمیته فنی باشگاه کلیه بازیهای نیم فصل را آنالیز کرده و نقاظ ضعف و قوت تیم را بررسی و شناسایی کردند و یک گزارش جامع و کامل جهت هرگونه تصمیم فنی آماده شده است.

در حال پیگیری مطالباتمان از اسپانسرهای باشگاه هستیم تا بتوانیم با تامین منابع مالی، انشاالله قبل از شروع تمرینات قسمتی از تعهداتمان را به بازیکنان و همین طور کادر فنی پرداخت کنیم.

* از روند مذاکرات با سرور جباروف چه خبر؟

- با توجه به درخواست سرمربی باشگاه از هفته‌های قبل مذاکراتمان را با سرور شروع کردیم وایشان نیز برای حضور مجدد در جمع خانواده خود اعلام آمادگی کرد. بخشی از طلب ۱۳۰ هزار دلاری فصل گذشته این بازیکن که بایستی سال قبل تسویه می شده است را پرداخت کردیم. همین طور قسمت دیگری از طلب این بازیکن توسط شرکت آراد که از هواداران باشگاه هستند پرداخت شده که جادارد از لطف و حمایت این عزیزان تشکر کنم. به نظرم برای حضور جباروف و انعقاد قرارداد با ایشان مشکلی وجود ندارد. البته برابر روال و عرف جاری بایستی تست های لازم پزشکی و بدنی از ایشان گرفته شود تا پس از تایید معاونت پزشکی باشگاه بتوانیم از وجود سرور جباروف آماده و توانمند مانند سال گذشته استفاده کنیم.

* برنامه ای برای جذب بازیکن خارجی دیگری دارید؟

- همان طور که قبلا هم عرض کرده بودم، با هماهنگی کامل سرمربی باشگاه گزینه‌های مختلفی را بررسی کردیم و به دور از حاشیه و جنجال‌های نقل و انتقالاتی که مطلوب باشگاه نیست، در حال مذاکره با چند مهاجم طراز اول و در سطح باشگاه بزرگی چون استقلال هستیم. امیدوارم مذاکراتمان به زودی به نتیجه نهایی برسد و خدمت هواداران عزیز و فهیم باشگاه اعلام کنیم. من دوباره اعلام میکنم تمام تلاش و سعی ما جذب بازیکن توانمند و اثرگذار است که بنابر نظرات سرمربی بتوانیم حضور بسیار قدرتمندانه ای در لیگ قهرمانان آسیا و همین طور نیم فصل دوم داشته باشیم. به محض حصول نتیجه نهایی نیز از طریق سایت باشگاه به اطلاع همه عزیزان خواهیم رساند.

* همکاری با دستیار جدید هنوز در برنامه های باشگاه قرار دارد؟

- طبق پیشنها آقای شفر و با توجه به مکاتباتی که با فدراسیون فوتبال آلمان داشتیم، یک مربی جوان با تحصیلات آکادمیک و همین طور رزومه مناسب را انتخاب کرده و به زودی به جمع ما اضافه خواهد شد که قطعا بانظر سرمربی از وجود این مربی در آکادمی باشگاه و نظارت بر تیمهای پایه‌ای هم استفاده خواهیم کرد. باشگاه استقلال ضمن حمایت کامل از کادر فنی خود به لحاظ تقویت کادر فنی این تصمیم را گرفته که علاوه بر تیم بزرگسالان نگاه ویژه و علمی نیز بر تیمهای پایه داشته باشیم.

* در مورد برگزاری اردوی نیم فصل هم صحبت کنید.

- طبق برنامه‌ای که آقای شفر قبل از تعطیلات اعلام کردند، در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی تیم به کلینیک می رود و تست های لازم فنی و پزشکی از بازیکنان گرفته می شود . انشاالله شانزدهم دی ماه برای یک اردوی آماده سازی ۲ هفته ای عازم دوحه قطر می شویم که امیدوارم با توجه به شرایط خوب آب و هوایی قطر اردوی مفیدی برای تیم باشد.

* روابط باشگاه در حال حاضر با فدراسیون فوتبال چگونه است؟

- از زمان حضور بنده در باشگاه استقلال، همواره تعامل و ارتباط بسیار مناسب و مستمری بین باشگاه و فدراسیون فوتبال برقرار بوده و الان نیز به لطف خدا این تعامل و ارتباط بسیار خوب برقرار است. همینطور با سازمان لیگ که من جا دارد از زحمات و همکاری همه این عزیزان تشکر کنم. البته امکان دارد که اختلاف سلایقی در این جهت و صرفا برای منافع باشگاه وجود داشته باشد که این در فوتبال و در یک خانواده امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما در هر صورت باشگاه استقلال خود را موظف و مکلف به رعایت قوانین فوتبال کشور دانسته و فدراسیون فوتبال هم متقابلا در جهت کمک به باشگاه کوتاهی نکرده است.

* صحبت پایانی؟

- من از همه عزیزان و هواداران و عاشقان استقلال تشکر می کنم و امیدوارم با صبر و شکیبایی منتظر حضور بسیار قدرتمند ما در ادامه راه باشند. من از لطف و حمایت این عزیزان در نیم فصل گذشته تشکر می‌کنم و امیدوارم با استمرار این حمایت ها، لایق خدمتگذاری این عزیزان باشیم. همینطور از تمامی بازیکنان استقلال که واقعا با درک مشکلات باشگاه به ویژه مشکلات مالی که همه باشگاه ها از جمله ما درگیر آن هستیم، موقعیت ما را درک می‌کنند، تشکر و سپاس ویژه دارم. همینطور از کادرفنی و تمامی همکارانم در باشگاه که واقعا به صورت تمام وقت برای سربلندی استقلال تلاش می کنند.