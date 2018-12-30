سرمربی پرسپولیس محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ طی حکمی از سوی کمیته انضباطی که به امضای ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال رسید و به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شد، از یک جلسه همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محروم شده است.

در حکم فدراسیون فوتبال که در آن به ماده ۵۷ مقررات انضباطی استناد شده است، برانکو ایوانکوویچ به دلیل آنچه که اعتراض شدید به داوری و اهانت به سازمان لیگ و بیان آن به نماینده فدراسیون و تکرار آن در پایان مسابقه (با سپاهان) خوانده شد، با یک جلسه محرومیت و پنج میلیون تومان جریمه نقدی روبرو شد.

باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل اعتراض‌ها به امر داوری که آن را سبب تحریک تماشاگران دانست، طبق همین ماده، به ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید. این احکام قطعی خوانده شده است که به معنای غیر قابل تجدید نظرخواهی بودن آن است.

طبق ادعای سایت پرسپولیس، مسئولان باشگاه سپاهان پیش از رویارویی دو تیم به اظهارنظرهای سرمربی سرخپوشان معترض بودند و این در حالی است که در روزهای گذشته در حکم جداگانه‌ای از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، کمال کامیابی‌نیا هم به دلیل مسائل بازی با سپاهان از یک جلسه همراهی سرخپوشان محروم گردید و همراه با علیرضا بیرانوند که توبیخ کتبی گرفت، جریمه نقدی هم شد.

به این ترتیب، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی نیم فصل دوم که بازی با پدیده خواهد بود، علاوه بر کمال کامیابی‌نیا و مهدی ترابی که محروم هستند، برانکو ایوانکوویچ را هم روی نیمکت نخواهد داشت.