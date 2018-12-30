کشف ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری در شهریار/۸ کلاهبردار دستگیر شدند

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک کلاهبرداری ۱۷ میلیارد تومانی در شهریار خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند جعل اسناد و کلاهبرداری در شهریار، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و کارآگاهان این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی متهمان شدند.

وی با اشاره به این‌که متهمان با جعل اسناد ملکی، اقدام به فروش مال غیر می‌کردند، اظهار کرد: در اقدامی عملیاتی ۸ متهم هنگار خرید و فروش یک زمین دستگیر و در بازجویی‌ها به ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری و فروش ۵ هزار متر مربع زمین مال غیر و ۱۷ فقره کلاهبرداری به شیوه های مختلف از شهروندان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.