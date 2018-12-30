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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری در شهریار/۸ کلاهبردار دستگیر شدند

کشف ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری در شهریار/۸ کلاهبردار دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری در زمینه اسناد ملکی در شهریار خبر داد.

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک کلاهبرداری ۱۷ میلیارد تومانی در شهریار خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند جعل اسناد و کلاهبرداری در شهریار، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و کارآگاهان این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی متهمان شدند.

وی با اشاره به این‌که متهمان با جعل اسناد ملکی، اقدام به فروش مال غیر می‌کردند، اظهار کرد: در اقدامی عملیاتی ۸ متهم هنگار خرید و فروش یک زمین دستگیر و در بازجویی‌ها به ۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری و فروش ۵ هزار متر مربع زمین مال غیر و ۱۷ فقره کلاهبرداری به شیوه های مختلف از شهروندان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 4499674

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