وزیر علوم خواستار توجه دانشگاه ها به بخش آموزش مدیریت سبز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اداری مالی وزارت علوم، اولین نشست شورای راهبری مدیریت سبز با حضور منصور غلامی وزیر علوم در راستای کاهش مصرف حامل های انرژی و آب تشکیل شد.
منصور غلامی وزیر علوم در اولین نشست شورای راهبردی مدیریت سبز تاکید کرد: توجه به بخش آموزش هم در مجموعه پرسنلی و هم در سایر بخش های دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز به اثر بخشی موضوع مدیریت سبز کمک می کند.
وی در خصوص اشتراکگذاری تجربیات دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه مدیریت سبز افزود: بهرهگیری دانشگاه ها از تجربیات موفق در ارتقاء و اثر بخشی برنامه های مدیریت سبز بسیار جدی و با اهمیت است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: معرفی فناوریهای جدید به منظور پایش و رصد فعالیتهای اجرائی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز را یکی از گامهای اساسی به منظور موفقیت در برنامه های حوزه مدیریت سبز دانستند.
وی با اشاره به مناسبت روز ملی درخت کاری در فصل اسفندماه، تاکید کرد دانشگاهها با برنامهریزی مناسب تا پایان سال با اقدامات شایسته در توسعه فضای سبز دانشگاه ها مشارکت چشمگیری داشته باشند.
محمدتقی نظرپور در ادامه افزود: با اقدامات دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز و پایش اطلاعات حاصل از آن، کاهش قابل توجه در مصرف حامل های انرژی و آب حاصل شده است که به تدریج این صرفه جویی با توسعه طرحها و پروژههای مدیریت سبز بیش از پیش حاصل خواهد شد.
وی افزود: در راستای ابلاغیه رئیس مرکز هیات های امنا وزارت عتف مبنی بر تخصیص یک درصد اعتبار سالیانه دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز، پروژه های متفاوتی در حوزه شاخصهای نهگانه مدیریت سبز در دانشگاهها شروع و در مرحله تکمیل و بهره برداری است.
معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت سبز، افزودند جلسه دوم شورای راهبری مدیریت سبز ستاد وزارت عتف اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
در این نشست تصمیمات مهمی به منظور حمایت از طرحها و پروژههای مدیریت سبز دانشگاه ها اتخاذ شد.
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