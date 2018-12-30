برگزاری جشنواره کارآفرینی وتوسعه کسب وکار باحمایت بانک انصار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک انصار، دهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار دانشگاه شریف با عنوان وی‌سی‌کاپ با حمایت مرکز فین‌تک بانک انصار در سالن جابرابن حیان دانشگاه شریف با حضور چهره‌های شناخته شده اکوسیستم کارآفرینی، دانشگاهی و علمی کشور برگزار شد.

در این دوره 160 استارتاپ ثبت نام کردند، 64 تیم توسط فعالان اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله مرکز فین‌تک بانک انصار انتخاب شدند و 10 تیم به عنوان برترین ها در مراسم اختتامیه به ارایه کارهای خود پرداختند و در پایان 3 تیم برتر جوایز خود را دریافت کردند.

براساس این گزارش، مرکز فین‌تک بانک انصار در راستای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و تقویت مبانی اقتصاد مقاومتی در این رویداد به برگزاری کارگاه های آموزشی، انتخاب طرح های برگزیده، داوری استارت آپ ها و در روز اختتامیه به سخنرانی پیرامون آخرین وضعیت و انواع مدل های حمایتی مرکز فین‌تک و برپایی غرفه جهت شبکه سازی و معرفی مرکز اقدام کرد.

در پایان این مراسم از حمایت های بانک انصار به عنوان یکی از حامیان موثر در برگزاری این دوره قدردانی و تشکر و لوح قدردانی و نشان حمایت تقدیم نماینده مرکز فین‌تک بانک انصار شد.

گفتنی است وی سی کاپ شریف رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده و در ادامه برگزاری موفق نه دوره قبلی این جشنواره بوده است. هدف اصلی از برگزاری این جشنواره این است که صاحبان ایده و کارآفرینان، به سرمایه گذاران معرفی گردند و طرح های برگزیده به مرحله ی تجاری سازی برسند.