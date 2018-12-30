برگزاری مراسم آنلاین «آمریکا؛ تعامل یا تقابل» در نه دی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، روز یکشنبه نهم دی‌ماه، مراسمی تحت عنوان «آمریکا؛ تعامل یا تقابل» به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. حجت الاسلام پژمانفر، نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی در این مراسم به عنوان سخنران حضور خواهد داشت و درباره آنچه میان ایران و امریکا به ویژه پس از برجام گذشته است، صحبت خواهد کرد. خروج امریکا از برجام، درگیری غیرمستقیم ایران و امریکا در سوریه، یمن و ….، تحریم‌های اخیر امریکا علیه ایران و … نقاط مهم تقابلهای ایران و امریکا در سالهای اخیر بوده است. حجت الاسلام پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این مراسم درباره شیوه مواجهه با آمریکا صحبت خواهد کرد.

این مراسم در محل واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. عموم مردم نیز می توانند از طریق این لینک وارد مراسم شوند و به صورت آنلاین مباحث مراسم را پیگیری کنید. همچنین امکان پرسش و پاسخ آنلاین نیز فراهم شده است.

کلیه علاقمندان به حضور در مراسم می‌توانند از ساعت ۱۷:۳۰ از طریق این صفحه وارد محیط برگزاری شوند. همچنین جهت طرح پرسش به صورت تصویری، باید مشخصات خود را به سامانه پیامکی ۰۲۱۴۲۸۶۳۰۰ ارسال نمایند تا امکانات فنی لازم جهت برقراری ارتباط تصویری ایجاد شود.

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، در روز دانشجوی سال پیش نیز میزبان دکتر مقدم‌فر بود و اولین مراسم آنلاین روز دانشجو، در تاریخ دانشجویی ایران برگزار شد. این واحد با در اختیار داشتن زیرساختهای فنی مناسب روزانه صدها کلاس آنلاین برگزار می کند و دانشجویان از اقصی نقاط دنیا در کلاس درس خود حاضر می‌شوند.

تا کنون ده‌ها هزار نفر در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند و هم اکنون نیز حدود ۱۵ هزار دانشجو به صورت آنلاین مشغول تحصیل در ۳۰۰ رشته تحصیلی هستند. همچنین دوره های کوتاه مدت همانند دوره زبان انگلیسی نیز به صورت آنلاین برگزار می شود و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه در این دوره‌ها ثبت‌نام کنید.