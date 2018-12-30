حماسه ۹ دی نشان از حمایت مردم از ولایت فقیه و انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس، سرهنگ پاسدار حمیدرضا گرامی در جمع کارکنان خط ۲ متروی شیراز با بیان اینکه حماسه ۹ دی با بصیرت صورت گرفت و این روز به عنوان روز بصیرت در تاریخ ثبت شد، اظهار داشت: این روز یادآور حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آنها از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.

وی افزود: مردم با صف آرایی مقابل دشمنان و فتنه گران از آرمانهای انقلاب اسلامی محافظت کردند.

گرامی افزود: مردم ولایتمدار و انقلابی در حماسه ۹ دی مشت محکمی بر دهان دشمنان و فتنه گران زدند و با حضور خود نقشه های استکبار جهانی و فتنه گران را خنثی کردند.

وی با مورد خطاب قرار دادن کارکنان خط ۲ متروی شیراز، گفت: شما با همان نگاه جهادی و تفکر بسیجی و با بهره‎گیری از منویات رهبری علی‎رغم تمامی مشکلات در راستای شکوفایی و بالندگی انقلاب اسلامی گام بر می‌دارید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس تصریح کرد: مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهر شیراز یک روز زودتر (۸دی ماه) از سایر شهرها به میدان آمدند و در مقابله با فتنه ایستادگی و زمینه حماسه ۹دی را به وجود آوردند، این حضور نشان دهنده بصیرت مردم استان فارس است.

گرامی تاکید کرد: رهبری و مردم را ۲ عنصر ارزشمند انقلاب و جدایی ناپذیر از همدیگر هستند که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی دو عنصر رهبری و مردم همیشه در کنار همدیگر بوده و مردم با تمام وجود رهبری و ولایت فقیه را پذیرفته و قبول دارند و در تمامی صحنه‎های دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره پاسداری و اطاعت پذیری خود را نشان داده‌اند.