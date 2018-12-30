«مرگ بر آمریکا» یک شعار راهبردی و نماد نفرت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در اردوگاه شهید غلامی اسلامشهر برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: عوامل پشت‌صحنه فتنه ۸۸ تلاش کردند، با تبلیغات کذب و برنامه‌های مختلف واقعیت‌ها را کتمان کرده و ضد ارزش‌ها را ارزش نشان دهند.

وی با بیان این که فتنه ۸۸ به بهانه انتخابات به راه افتاد، گفت: فتنه ۸۸ یک ظاهر و باطن داشت، ظاهر به بهانه انتخابات اما در اصل هدف این فتنه براندازی نظام از سوی استکبار جهانی بود و توسط عوامل داخلی طراحی و اجرا شد.

رییس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به غارتگری و آشوب برخی افراد در فتنه ۸۸ گفت: عده‌ای نیز در فتنه نقشه صحنه‌گردانی ایفا می کردند و برای شعله ورتر شدن آتش فتنه طرح و برنامه ارائه می کردند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که صحنه گردان اصلی فتنه ۸۸ آمریکا بود، افزود: شعار «مرگ بر آمریکا» یک شعار راهبردی و نماد نفرت ملت ما از آمریکا و طرفدارانش است، که در فتنه ۸۸ سعی داشتند، این شعار را به فراموشی بسپارند.