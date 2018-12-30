به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در حوزه علمیه یزد به مناسبت ۹ دی اظهار داشت: نظام اسلامی،‌ نظام مبتنی بر حاکمیت خدا است و امام خمینی (ره) نیز در مسیر مبارزات انقلاب اسلامی همواره بر این موضوع تاکید داشتند.

وی افزود: امام راحل در مسیر مبارزات خود همواره مدیریتی قوی داشت و در بسیاری از صحنه‌ها خود حضور می‌یافت و با مدیریت و اقتدار دسایس دشمنان را خنثی می‌کرد و در بسیاری از موارد مکر آنها را به خودشان باز می‌گرداند تا جایی که حتی منافقین در صدد دیدار با امام برآمدند اما امام به تحلیل موضوع پرداخت و معتقد بود که اگر دیدار با آنها را بپذیریم، به این معناست که آنها را به رسمیت شناخته ایم.

ناصری تصریح کرد: البته امام خمینی (ره) می‌دانست که اگر منافقان را به حضور نپذیرد نیز آشوب به پا می‌شود بر این اساس امام با یک جمله غائله را ختم کرد و فرمود: «اگر این‌ها اسلحه‌ها را که از مردم گرفتند بازگردانند و همراه مردم شوند من خود به دیدار آنها خواهم رفت» که این نشان از مدیریت منحصر به‌فرد ایشان داشت.

امام جمعه یزد همچنین امام را شخصی فکور دانست و افزود: تفکر بسیار ایشان زبانزد بود و این ویژگی سبب شده که امام در تصمیم‌گیری‌های خود دچار اشتباه و خطا نشود و در همه تصمیم گیری‌ها اهدافش به درستی محقق می‌شد.

وی تاکید کرد: امروز لازم است در تصمیم‌گیری‌های کلان و بزرگ کشور، این روحیه تفکر و عاقبت‌اندیشی امام در مسئولان وجود داشته باشد در حالی که می بینیم تفکر در کارها کمتر در مسئولان دیده می‌شود و این جای تأسف است.

ناصری با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مسئولان گرفتار سطحی‌نگری شده‌اند، خاطرنشان کرد: این سطحی‌نگری‌ها در سیستم آموزشی کشور بیش از هر جای دیگری به چشم می‌خورد و این امر باعث شده حتی دانش آموزان ما سطحی‌نگر رشد ‌کنند و قدرت تصمیم‌گیری درست در آنها وجود نداشته باشد.

امام جمعه یزد با تاکید بر ضرورت تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش و یادگیری درست، اظهار داشت: نبود این فرآیند در سیستم آموزشی سبب شده تا امروز شاهد فارغ التحصیلان بیکار در جامعه باشیم و ثمره دانشگاه رفتن آنها چیزی جز ترویج مدرک گرایی در جامعه نیست و برای بسیاری از آنها سودی به همراه نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وقایع سال ۸۸ نتیجه همت کوتاه فتنه‌گران بود، تصریح کرد: همت کوتاه انسان را زمین می‌زند و در جریان فتنه ۸۸ هم عده‌ای به خاطر کوتاه همتی و دل بستن به دنیا، مشکلات فراوانی را برای کشور رقم زدند و این افراد اگر به دنبال هوای نفس و دنیاپرستی نبودند، چنین خسارتی را به کشور تحمیل نمی‌کردند.

ناصری تاکید کرد: این افراد اگر به غربی‌ها گوش نداده بودند و به جای سطحی‌نگری فکر کرده بودند که این اقدام آنان چه عواقبی را برای کشور و مردم به وجود خواهد آورد، هرگز وارد بسیاری از ماجراها نمی‌شدند تا امروز این مشکلات حاصل اقدام و تصمیم گیری نادرست آنها نباشد.