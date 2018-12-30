حضور رئیس دانشگاه آزاد در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که پیاده به سمت محل حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حرکت بود با دانشجویان حاضر در طول مسیر دیدار و با آنها گفتگو کرد.

دانشجویانی که برای ادای احترام و گرامیداشت یاد همکلاسی های خود در محل حادثه واژگونی اتوبوس حضور داشتند، ضمن صحبت با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را با وی مطرح کردند.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن دلجویی از دانشجویان و ابراز همدردی با آنها، پس از دریافت پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، به صورت تک تک و موردی به سؤالات آنها پاسخ داد.