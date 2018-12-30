تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از خلق حماسه وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به پاس حضور حماسی مردم با بصیرت و ولایتمدار در مراسم یوم الله ۹دی، با صدور بیانیه ای از عموم اقشار مختلف مردم استان تشکر و قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: مردم بصیر و حماسه آفرین خراسان جنوبی، درود و سپاس خداوند بر شما که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در نهمین سالگرد حماسه ماندگار ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روزی که به فرموده مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» نمادی از تجلی قدرت الهی و روح حسین‌بن علی«علیه‌السلام» و دست خداوند بود که از قلوب با ایمان و اراده‌های راسخ ملت مسلمان، شجاع و مبارز ایران اسلامی ظهور یافت تا بساط فتنۀ فتنه‌گران، آشوب‌طلبان و دشمنان عنود و حسود انقلاب را در هم پیچیده و قدرت نرم نظام و اراده، عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور رساند حضوری آگاهانه یافتید.

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که دشمن با ایجاد یاس و جنگ نرم همه جانبه، سعی در گسستن پیوند مردم از انقلاب اسلامی دارد حضور منسجم و یکپارچه شما با شعار چهل سال ولایتمداری، بصیرت و استقامت، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی دراجتماعات باشکوه سراسر استان ضمن میثاقی مجدد با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و بیعتی مجدد با ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای(مدظلّه العالی) حامل این پیام مهم بود که امکان فروپاشی نظام و استحالۀ کشور از درون وجود ندارد و پیوند مردم و انقلاب پیوندی ابدی است.

استوار باد قدم های شما مردم انقلابی، بصیر و همیشه در صحنه استان که بار دیگر تبعیت محض از مقتدای عظیم‌الشأن امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای «مدظله العالی»، پایبندی تا پای جان به اصول و ارزش‌های ترسیم شده از سوی احیاگر اسلام ناب محمدی حضرت امام خمینی «رضوان‌الله تعالی علیه» را به جهانیان نشان دادید و با وحدت و همدلی و حضور گسترده خود قلب امام زمان (عجل الله) و همچنین نائب برحقش را شاد و چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را کور کردید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، ضمن قدردانی از مردم فهیم و لحظه شناس خراسان جنوبی، از تمامی مسئولان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران امر برگزاری مراسم یوم الله ۹دی در سراسر استان، اصحاب محترم رسانه، جراید، مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانۀ ملی که در آگاه‌سازی، روشنگری واغنای افکار عمومی، ترغیب و تشویق مردم به حضور در مراسم و انعکاس مناسب اخبار و به ‌نمایش‌ در آوردن این حماسه عظیم و ماندگار، نقش اساسی ایفا کردند ، تشکر و قدردانی می‌نماید.