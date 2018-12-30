به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انگلیس در نظر دارد تا پایگاه‌های نظامی جدید در قبرس، جزایر فالکلند، جبل الطارق و اقیانوس هند تاسیس کند.

گفته شده تاسیس این پایگاه‌های نظامی جدید در راستای تلاش لندن برای توسعه حضور نظامی خود در خارج از مرزها ارزیابی می‌شود.

در همین ارتباط نیز، ساندی تایمز در گزارشی اعلام کرده است که وزارت دفاع انگلیس طرح‌هایی را برای احداث پایگاه‌های نظامی در دریای کارائیب و همچنین جنوب شرق آسیا پس از خروج از اتحادیه اروپا در دست بررسی دارد.

ساندی تایمز همچنین به نقل از گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع انگلیس، برگزیت را بزرگترین فرصت انگلیس از زمان جنگ جهانی دوم به بعد برای ایفای نقش جهانی خود عنوان کرده است.

همچنین یک منبع نزدیک به وزیردفاع انگلیس گفته است پایگاه‌های جدید نظامی این کشور به احتمال زیادی در سنگاپور، بروئنی، گویان و جزایر مونتسرات خواهد بود.

انگلیس در حال حاضر ۱۵ پایگاه نظامی خارجی را در مناطق مختلف جهان از جمله در کانادا، قبرس، جبل الطارق و قلمرو انگلیسی اقیانوس هند در اختیار دارد.