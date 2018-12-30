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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

پیام تبریک پوتین به سران انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا

پیام تبریک پوتین به سران انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا

رئیس جمهور روسیه در پیام هایی جداگانه، سال نو میلادی را به مقامات انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در پیام هایی به سران کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا و آلمان سال نوی میلادی را تبریک گفت و خواستار ادامه روابط با این کشورها شد.

پوتین در پیام خود به ترامپ، ضمن اعلام آمادگی روسیه برای گفتگو با آمریکا، گفت: رابطه روسیه و آمریکا یک عامل کلیدی برای تضمین ثبات استراتژیک و امنیت بین المللی است.

وی در پیام خود به مرکل نوشت: امیدوارم که پروژه های مشترک بین مسکو و برلین به ویژه در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، علم و آموزش و پرورش در سال آینده ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور روسیه ضمن اشاره به پتانسیل رابطه روسیه و فرانسه خطاب به ماکرون گفت: امیدوارم کارهای مشترک در زمینه توسعه همکاری سودمند میان دو کشور در حوزه های مختلف و همچنین حل و فصل مسائل جاری در دستور کار منطقه ای و جهانی ادامه یابد.

پوتین در پیامی به ترزامی نیز برای وی و ملکه الیزابت آرزوی موفقیت کرد و برای مردم انگلیس نیز آرزوی شادی و رفاه کرد.

کد مطلب 4499703

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