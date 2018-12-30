به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ژاپنی «Yomiuri Shimbun» امروز یکشنبه در گزارشی ادعا کرد: کره شمالی در ماه جاری میلادی تجهیزات مورد استفاده در مسیریابی موشک های بالستیک قاره پیما (ICBM) را مورد آزمایش قرار داده است.

به گزارش این رسانه، کره شمالی حس‌گرهای امواج رادیوئی را آزمایش کرده است که بر موشک های بالستیک نصب شده و ارتش را قادر می سازد تا سرعت و موقعیت موشک ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

بر اساس ادعای روزنامه ژاپنی مذکور، این اقدام همیشه پیش از آزمایش یک موشک بالستیک به انجام می رسد.

این در حالیست که کره شمالی تا کنون در این خصوص واکنشی را نشان نداده است.