مشکل صدور دسته چک دریافت وام واحدهای صنعتی را دشوار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، یداله صادقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد، طی سخنانی پروژه های رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای مشکل‌دار را بانک‌محور دانست و گفت: در سال ۹۴ که طرح رونق تولید مطرح شد بارقه امیدی ایجاد شد و شاهد شرایط خوبی بودیم، اما در سال های ۹۵ ، ۹۶ و به ویژه ۹۷ وضعیت وخیم شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در مورد تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام ۲۶۳ طرح پیش‌بینی شده که تنها ۷۶ مورد آن محقق شده است که دلایل آن به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، گران شدن ماشین‌آلات، محدودیت‌های تخصیص ارز در این واحدها و نقل و انتقالات ارز برمی‌گردد، تنها ۱۲۰ تولیدکننده استان تهران در سال ۹۷ حاضر شدند در سامانه ثبت‌نام کنند، گفت: از این تعداد۵۵ مورد به دلیل تکمیل مدارک به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پروژه رونق تولید، گفت: واحدها عمدتاً دارای بدهی معوق به بانک ها هستند و باید بدهی آن‌ها جاری می‌شد، که در ستاد تسهیل پرداخت ۵ درصد معوقات در نظر گرفته شد اما بانک مرکزی به پرداخت ۲۰ درصد بدهی تأکید داشت.

صادقی گفت: همین امر سدی محکم در برابر کسانی است که می‌خواهند وام بگیرند، ضمن این که مشکل صدور دسته چک و سفته از سوی بانک مرکزی نیز شرایط را بسیار دشوار کرده است.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از نحوه بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: ۴۷۹ واحد صنعتی جهت بازسازی و نوسازی پیش‌بینی شده که تاکنون ۹۶ مورد آن هم با منابع و امکانات خودشان اقدام به بازسازی کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص افزایش صادرات نیز گفت: می بایست هر سال حدود ۱۵ درصد افزایش داشته باشیم که از ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده در هشت ماهه سال ۹۷ بیش از ۷ میلیارد دلار آن محقق شده است.