آروند دشت آرای درباره اجرای نمایش خود به خبرنگار مهر گفت: "از اول تا چهاردهم فروردین ماه هفته فرهنگی ایران در فرانسه برگزار می شود و از گروه هنرهای اجرایی ویرگول برای اجرای نمایش "پروانه و یوغ" در این هفته دعوت به عمل آمده است."

وی ادامه داد: "در حال حاضر تنها مشکل پیش روی سفر ما برای حضور در این برنامه مشکل مالی و تامین هزینه بلیت هواپیماست. در همین زمینه با مدیر کل هنرهای نمایشی گفتگو کرده ایم، اما به ما می گویند دیر اقدام کرده ایم و امکان تامین بودجه سفر به پاریس وجود ندارد. با این وجود، تکلیف سفر ما تا هفته جاری مشخص خواهد شد و در صورتی که هزینه سفر گروه تامین نشود، امکان حضور در هفته فرهنگی ایران در فرانسه را از دست می دهیم."

نمایش "پروانه و یوغ" بازخوانی زندگی ونسان ونگوگ است که محمد چرمشیر آن را نوشته است. این نمایش کار مشترک ایران و فرانسه بود که سال 84 به مدت هفت شب در کارگاه نمایش و سپس به مدت یک هفته در فرانسه اجرای عمومی شد. نگار جواهریان، خسرو محمودی، امیرحسین آسانی، پگاه طبسی نژاد و هلیا خسروانی در "پروانه و یوغ" بازی می کنند و سارا ریحانی طراح حرکات است.