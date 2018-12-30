مراکز تفریحی اصفهان تا استانداردسازی کامل تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمدزندآور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان مراکز تفریحی و گردشگری زیادی دارد و بهتر است که مراکزی همچون تلهکابین، تلهسیژ ناژوان و شهربازیها در اصفهان چندین ماه تعطیل و تا استاندارد سازیهای لازم انجام شود.
وی بیان داشت: امروز شاهد اتفاقات ناگوار بسیار هستیم که در فواصل کوتاهی انجام می شود به طوری که چند روز پیش کودکان زاهدانی طعمه حریق در کلاس شدند و پس از آن اتوبوس فرسوده در دانشگاه علوم و تحقیقات واژگون شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بیتوجهی به این خسارتها با عدم نظارت و بازرسیهای دورهای، غفلت متصدیان، بیتوجهی به عمر مفید وسایل مورد استفاده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی منشأ این حوادث است.
وی گفت: بارها در تذکرات و نطقهای شورای شهر به موضوعات ایمنی و امنیت اشاره کردهایم و امروز مجدداً تأکید میکنم در شهر اصفهان هم مواردی وجود دارد که اگر استاندارد و الزامات رعایت نشود منجر به حوادثی میشود که تمام اقدامات مثبت صورت گرفته را تحتالشعاع قرار میدهد.
قابل ذکر است که در جلسه امروز شورای اسلامی شهر اصفهان شاهد تصویب فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط بی آر تی شهر اصفهان از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان بودیم.
فروش این اوراق در ۱۰ آبان ماه سال جاری به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده بود که به درخواست شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش این مبلغ به ۳۰۰ میلیارد تومان ، به جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان در قالب طرح دو فوریتی ارسال شد.
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