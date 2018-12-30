مردم در ۹ دی بار دیگر وفاداری خود را به نظام نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اقبال راستگویی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم نهم دی ماه در شهر خورموج اظهار داشت: انقلاب ملت ایران استمرار دارد و در کنار آن دشمنان فتنه های متعددی طراحی می کنند.

وی افزود: فتنه، جنگ تحمیلی، گروهک های منافقین، ترور شخصیت ها، تهدیدها، تحریم و فتنه ۸۸ از جمله فتنه های دشمنان بوده است.

راستگویی بیان کرد: در ۹ دی ماه مردم اثبات کردند علی‌رغم نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان و کارشکنی‌های آنها در مقابل آنها ایستادگی می‌کنند و هیچ گاه کوتاه نمی آیند.

وی ادامه داد: اینها همان ملتی هستند که در طول هشت سال نبرد مقدس تمام معادلات سیاسی و نظامی دنیا را بهم زدند و با بصیرت اوضاع منطقه و جهان را رصد می کنند.

راستگویی اضافه کرد: مردم در ۹ دی بار دیگر با ولایت و امامت بیعت کردند و اثبات کردند در برخی از مواقع از مسئولان جلوتر و ملتی قدرشناس، فداکار و ولایی هستند.

وی یادآور شد: در نهم دی‌ماه مردم اثبات کردند که همیشه لازم نیست ولی امر مسلمین در بین آنها باشد و وقتی محبت آن در دل ما باشد و مردم بصیر و فهیم باشند هرگاه آنها تشخصیص دادن وارد صحنه می شوند.