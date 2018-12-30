  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

پس از منتفی شدن نکونام؛

پرویز مظلومی گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پیکان شد

پرویز مظلومی گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پیکان شد

با منتفی شدن حضور نکونام در تیم پیکان، پرویز مظلومی به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری این تیم مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عملکرد پرنوسان مجید جلالی در تیم پیکان، مدیران این تیم در پایان نیم فصل اول با او قطع همکاری کرده و جواد نکونام را به عنوان جانشین جلالی انتخاب کردند که این انتخاب هم با دستور هاشم یکه زارع مدیرعامل کارخانه ایران خودرو منتفی اعلام شد.

پس از صحبت هایی مبنی بر حضور حمید درخشان در تیم فوتبال پیکان، حالا پرویز مظلومی هم به جمع مربیانی پیوسته که قرار است از نیم فصل دوم هدایت پیکان را به عهده بگیرد.

گفته می‌شود قرار شده سرمربی سابق استقلال برنامه های خود را به مدیران باشگاه پیکان ارائه کرده تا در خصوص حضور او به عنوان سرمربی جدید تصمیم نهایی گرفته شود.

کد مطلب 4499713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها