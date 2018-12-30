پرویز مظلومی گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پیکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عملکرد پرنوسان مجید جلالی در تیم پیکان، مدیران این تیم در پایان نیم فصل اول با او قطع همکاری کرده و جواد نکونام را به عنوان جانشین جلالی انتخاب کردند که این انتخاب هم با دستور هاشم یکه زارع مدیرعامل کارخانه ایران خودرو منتفی اعلام شد.

پس از صحبت هایی مبنی بر حضور حمید درخشان در تیم فوتبال پیکان، حالا پرویز مظلومی هم به جمع مربیانی پیوسته که قرار است از نیم فصل دوم هدایت پیکان را به عهده بگیرد.

گفته می‌شود قرار شده سرمربی سابق استقلال برنامه های خود را به مدیران باشگاه پیکان ارائه کرده تا در خصوص حضور او به عنوان سرمربی جدید تصمیم نهایی گرفته شود.